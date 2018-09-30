Вс, 30.09.2018
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Прощаемся с сентябрем: ветер, прохладно и небольшие осадки

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Дождливый осенний день

ФОТО: Lita Krone/LETA

В воскресенье в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, возможны небольшие дожди, местами кратковременные осадки будут умеренными, сообщает агентство ЛЕТА.

Порывы юго-западного ветра усилятся до 12-17 метров в секунду, на побережье сохранятся порывы до 21 метра в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +9..+14 градусов.

В Риге периодически возможны дожди, ветер усилится до 15 метров в секунду, а воздух прогреется до +12..+13 градусов.

Погодные условия в Латвии устанавливает южный край циклона. Атмосферное давление составляет 757-761, а на юго-востоке страны - до 764 мм рт. ст.

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