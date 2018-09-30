Прощаемся с сентябрем: ветер, прохладно и небольшие осадки

Порывы юго-западного ветра усилятся до 12-17 метров в секунду, на побережье сохранятся порывы до 21 метра в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +9..+14 градусов.

В Риге периодически возможны дожди, ветер усилится до 15 метров в секунду, а воздух прогреется до +12..+13 градусов.