Маск покинет пост главы совета директоров Tesla

При этом бизнесмен сохранит пост главного исполнительного директора компании. Tesla также должна будет заплатить штраф в 20 миллионов долларов.

Минюст США инициировал расследование в отношении Маска, который объявил в Twitter о желании выкупить акции Tesla по 420 долларов за штуку, но так и не сделал этого. После публикаций Маска акции компании выросли почти на 11%, однако в связи с началом судебного разбирательства они рухнули на 13%.