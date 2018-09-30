Маск покинет пост главы совета директоров Tesla

Илон Маск достиг договоренности по поводу обвинения в мошенничестве, которое выдвинула против него комиссия по ценным бумагам США. Согласно соглашению, Маск должен будет покинуть пост председателя совета директоров компании Tesla и выплатить штраф размером 20 миллионов долларов, сообщаетAFP со ссылкой на данные регулятора.
При этом бизнесмен сохранит пост главного исполнительного директора компании. Tesla также должна будет заплатить штраф в 20 миллионов долларов.
Напомним, ранее Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США подала на Маска в суд.
Минюст США инициировал расследование в отношении Маска, который объявил в Twitter о желании выкупить акции Tesla по 420 долларов за штуку, но так и не сделал этого. После публикаций Маска акции компании выросли почти на 11%, однако в связи с началом судебного разбирательства они рухнули на 13%.