Ринкевич на ассамблее ООН: Россия должна прекратить агрессию против Украины

Он подчеркнул, что Латвия вместе с международным сообществом проводит политику непризнания незаконной аннексии Крыма. "Я уверен, что однажды на Украине международное право победит и территориальная целостность Украины, как и других восточных партнеров ЕС, будет восстановлена", - заявил Ринкевич.

Он добавил, что ООН вместе с другими крупными региональными игроками должна продолжать вмешательство и сохранять решимость в разрешении затянувшихся конфликтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. "История стран Балтии подтверждает моральную силу международного права. Эти вопросы международное сообщество должно решать активнее", - сказал Ринкевич.

Он обратил внимание, что Совет безопасности ООН как гарант международного мира и безопасности несет особую ответственность в борьбе с актами агрессии и конфликтами, и недопустимо использовать право вето, чтобы в случаях массового насилия защищать узкие национальные интересы.