Будь начальником! Выскажись о кандидатах в депутаты!

В завершении цикла интервью портала TVNET с будущими политиками "Будь начальником - прими на работу депутата!" редакция приглашает на встречу всех, у кого есть мнение и кто хочет высказаться по поводу выборов в 13 Сейм, прозвучавших во время предвыборных кампаний обещаний и персон в политике.
Открытая студия в стиле pop-up будет работать в прямом эфире в самом сердце торгового центра "Domina" - на большом перекрестке центра - 1 октября с 17:30 до 19 часов. Ведущий прямого эфира Мартиньш Даугулис ждет всех заинтересованных, на мероприятие обещают заглянуть и известные в обществе люди, которые ранее широко о выборах не высказывались.
За прямым эфиром можно будет следить на портале TVNET и на Facebook.
Без цензуры, с одинаковыми возможностями для всех! Говорили кандидаты - выскажись и ты!