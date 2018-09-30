Вс, 30.09.2018
Что, вы считаете, что у нас есть партии?!.. Да нет у нас партий. Это группы по интересам Абрам Клецкин, доктор искусствоведения, профессор

Будь начальником! Выскажись о кандидатах в депутаты!

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В завершении цикла интервью портала TVNET с будущими политиками "Будь начальником - прими на работу депутата!" редакция приглашает на встречу всех, у кого есть мнение и кто хочет высказаться по поводу выборов в 13 Сейм, прозвучавших во время предвыборных кампаний обещаний и персон в политике.

Открытая студия в стиле pop-up будет работать в прямом эфире в самом сердце торгового центра "Domina" - на большом перекрестке центра - 1 октября с 17:30 до 19 часов. Ведущий прямого эфира Мартиньш Даугулис ждет всех заинтересованных, на мероприятие обещают заглянуть и известные в обществе люди, которые ранее широко о выборах не высказывались.

За прямым эфиром можно будет следить на портале TVNET и  на Facebook.

Без цензуры, с одинаковыми возможностями для всех! Говорили кандидаты - выскажись и ты!

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