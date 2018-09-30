Будь начальником! Выскажись о кандидатах в депутаты!

В завершении цикла интервью портала TVNET с будущими политиками "Будь начальником - прими на работу депутата!" редакция приглашает на встречу всех, у кого есть мнение и кто хочет высказаться по поводу выборов в 13 Сейм, прозвучавших во время предвыборных кампаний обещаний и персон в политике.