Жители высказали мнение о кандидатах в депутаты
1 октября 2018, 17:45
В завершении цикла интервью портала TVNET с будущими политиками "Будь начальником - прими на работу депутата!" редакция пригласила на встречу всех, у кого есть мнение и кто хотел высказаться по поводу выборов в 13 Сейм, прозвучавших во время предвыборных кампаний обещаний и персон в политике.
Открытая студия в стиле pop-up работала в прямом эфире в самом сердце торгового центра "Domina" - на большом перекрестке центра - 1 октября с 17:30 до 19 часов.