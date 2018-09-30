"Айфоны" не так интересны: жители Пурвциемса коротали ночь в очереди за книгами

Впрочем, мнения разделились: одни считают, что ночная очередь за книгами - знак того, что в Латвии еще остались умные и читающие люди, другие же придерживаются мнения, что стоять в столь длинной очереди ночью могут только те, "кому главное постоять, а зачем - неважно". Кроме того, некоторые пользователи соцсети считают, что время бумажных книг подходит к концу - скачать любое произведение можно без особых усилий, а в электронном формате книг те же самые буквы.

В комментариях к фотографии отметились и люди, которым самим довелось постоять в этой очереди. Рижане отмечают, что народу действительно было очень много, но те, кто регулярно читает, приобретают за один раз далеко не одну книгу:

"Умнички! Радость прям,что таких людей ещё много, кто читает. Я сама книгоман. А по поводу, что мол на 2 евро дешевле, я лично когда прихожу в магазин я сразу беру книг 10-15 а то и больше. И эти 2-3 евро с книги ого-го как ощущаются. Книги нынче очень дорогие".

Отметим, что в ночь с субботы на воскресенье в местном книжном магазине состоялась распродажа - покупатели могли приобрести товары со скидкой 40%. Люди буквально сметали книги с полок, набирая не по одному десятку томов.