Незаконное финансирование "KPV LV": дело передадут прокуратуре до конца года

Как сообщалось, KNAB в июне задержало по этому делу депутата Сейма Артуса Кайминьша, члена партии Атиса Закатистова и предпринимателя Виестура Тамужса. На следующий день все они были освобождены, применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Из материалов уголовного процесса следует, что весной 2016 года Тамужс договорился с членом правления политической организации о мошенническом выманивании у некоего предприятия (KNAB обозначает его буквой "В") крупных финансовых средств с целью направить их на незаконное финансирование политической организации. Между "В" и "Per capita", полностью принадлежащим Закатистову, был заключен договор о консультациях. Каждый месяц предприятие "В" перечисляло деньги в размере 2000 евро плюс НДС на банковский счет "Per capita".