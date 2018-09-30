Вс, 30.09.2018
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Погода суше и теплее нормы продержалась в Латвии пять месяцев подряд

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ФОТО: Erikas Ovcarenko/15min.lt

Сентябрь в Латвии стал пятым месяцем подряд со средней температурой выше нормы и количеством осадков ниже нормы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Хотя в последнюю неделю погода была холоднее нормы, в среднем сентябрьская температура превышала норму на 2-3 градуса, а осадков выпало на треть меньше.

Самая сильная температурная аномалия наблюдалась 19-21 сентября, когда были побиты почти все температурные рекорды второй половины месяца. До сих пор самой поздней датой, когда в Латвии была зарегистрирована 30-градусная жара, было 7 сентября, теперь это 21 сентября. До +30 градусов воздух прогрелся в этот день в Елгаве, где через четыре дня были зафиксированы первые снежинки.

Август и июль в Латвии были более чем на 2 градуса теплее нормы, июнь - на градус теплее показателя 1981-2010 годов, май - почти на 4 градуса теплее.

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