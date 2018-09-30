Тогда и сейчас: как изменились авиаперелеты с 50-х годов

Перед тем, как углубиться в сами полеты, сравним сферу рекламы в авиации. В наше время реклама концентрируется на доступности, равнозначности и ответственности, в свою очередь в рекламе 50-х и 60-х годов все было о дорогом образе жизни, комфорте и приключениях.

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После того, как рекламам удалось заставить людей влюбиться в идею о полете, у людей золотого века было всего две возможности, как приобрести авиабилеты - звонить напрямую в авиакомпании или связаться с туристическим агентом по почте или телефону. Сейчас же авиабилеты доступнее, чем когда бы то не было - в интернете, всего за пару кликов, в любое время суток, с возможностью сравнить цены и выбрать самый выгодный вариант.

Цены на полеты с золотого века снизились более чем на 40%, и популярность лоукостеров дает возможность путешествовать и людям с более низкими доходами. В 50-х годах 20-го века авиабилеты были доступны только богатым людям.

Попасть на борт самолета раньше было куда проще, так как проверки безопасности в аэропортах были введены только в 1973 году. Показав билет агентам, можно было пройти на указанное место, даже не показывая удостоверения личности. Сейчас же проверка безопасности может занимать даже несколько часов, а введенные мероприятия по безопасности важнее, чем когда-либо.

В наши дни, первые люди, которых встречаем у самолета - стюарты: дружественные, позитивные мужчины и женщины. Более 50 лет назад только женщины могли работать стюартами, кроме того, они должны были быть молодыми и красивыми. Стюарты уходили на пенсию в 32 года, уходом на пенсию считался и брак.

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Полеты считались ярким и гламурным приключением с удобствами, которые в наши дни просто невообразимы. Бары, столы и даже пианино, чтобы получить самый лучший опыт. В рядах кресел самолета было достаточно места, чтобы не только вытянуть ноги, но даже танцевать!

Питание в самолетах очень отличалось от ситуации. Сейчас можно получить бесплатные закуски, но питание в золотой век было роскошным. Обеды сервировали в китайский порцелан с серебряными столовыми приборами. В меню было все - от салатов и до омаров, конечно же, стакан отличного бренди или шампанского. Употребление алкоголя во время полетов было очень популярным, так как в самолетах не было широких возможностей для развлечений. Люди читали книги, писали открытки и играли в шахматы, а другие предпочитали употреблять алкоголь. В свою очередь в наше время доступные различные электронные устройства - телефоны, планшеты, которые развлекают путешественников на протяжении всего полета.

ФОТО: Publicitātes foto

В самолетах в 50-х и 60-х годах были довольно свободные правила и по отношению к курению. Единственным запретом было курить перед взлетом самолета. Запрет на курение в самолетах был введен только в конце 90-х годов.

ФОТО: Publicitātes foto

Несмотря на то, что полеты в 50-х и 60-х годах кажутся гламурными и веселыми, они были куда опаснее, чем сейчас - имелись трудности с приземлением в тумане, происходили бесчисленные аварии в момент посадки и даже технические проблемы в воздухе. И турбулентность, которая сейчас в большинстве случаев только немного пугает пассажиров, была особо опасной в 50-х годах, так как тряска самолета могла нанести людям травмы.

ФОТО: Publicitātes foto

Авиапутешествия в 50-х и 60-х годах были довольно медленными. Согласно графику полетов Aer Lingus за 1962 год, полет из Дублина в Лондон занимал три часа, а из Дублина в Париж - четыре часа и 25 минут. Сейчас эти же полеты занимают 1 час и 35 минут, 1 час и 45 минут. Многое изменилось с 1950 года, однако нет сомнений в том, что сфера авиации находится в высшей точке своего развития, и о том, какими полеты будут в будущем, можно только гадать.

ФОТО: Publicitātes foto