Расположенные за воротами ограждения не выдержали натиска гостевых фанатов, которые праздновали гол Эвера Банеги, реализовавшего пенальти и подбежавшего к болельщикам своей команды.

Примерно 20-30 человек вместе с перилами упали вниз, арбитр был вынужден остановить игру на 8 минут. Врачи обеих команд, а также члены медицинской бригады стадиона и полицейские оказали пострадавшим помощь.

Четверо болельщиков получили ушибы ног и рук, двоих из них унесли на носилках в подтрибунное помещение. После этого игра продолжилась, "Севилья" одержала победу со счётом 3:1.