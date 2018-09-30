Во время матча седьмого тура чемпионата Испании по футболу "Эйбар" - "Севилья" обрушилось ограждение одной из трибун стадиона "Мунисипаль де Ипуруа".
Расположенные за воротами ограждения не выдержали натиска гостевых фанатов, которые праздновали гол Эвера Банеги, реализовавшего пенальти и подбежавшего к болельщикам своей команды.
Примерно 20-30 человек вместе с перилами упали вниз, арбитр был вынужден остановить игру на 8 минут. Врачи обеих команд, а также члены медицинской бригады стадиона и полицейские оказали пострадавшим помощь.
Четверо болельщиков получили ушибы ног и рук, двоих из них унесли на носилках в подтрибунное помещение. После этого игра продолжилась, "Севилья" одержала победу со счётом 3:1.
Stand just collapsed where the Sevilla fans were celebrating and pushing forward after Bamenga’s penalty goal! 😳 pic.twitter.com/AiY8l4Gx3g— @QuorumSpain (@routeonepro) 29 сентября 2018 г.