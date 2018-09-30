Вс, 30.09.2018
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Видео: на матче чемпионата Испании обрушилось ограждение трибун есть пострадавшие

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ФОТО: EPA/Scanpix

Во время матча седьмого тура чемпионата Испании по футболу "Эйбар" - "Севилья" обрушилось ограждение одной из трибун стадиона "Мунисипаль де Ипуруа".

Расположенные за воротами ограждения не выдержали натиска гостевых фанатов, которые праздновали гол Эвера Банеги, реализовавшего пенальти и подбежавшего к болельщикам своей команды.

Примерно 20-30 человек вместе с перилами упали вниз, арбитр был вынужден остановить игру на 8 минут. Врачи обеих команд, а также члены медицинской бригады стадиона и полицейские оказали пострадавшим помощь.

Четверо болельщиков получили ушибы ног и рук, двоих из них унесли на носилках в подтрибунное помещение. После этого игра продолжилась, "Севилья" одержала победу со счётом 3:1.

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