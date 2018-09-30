Ринкевич: партиям следовало бы договориться о едином кандидате в президенты

Партиям демократического центра следовало бы договориться об одном кандидате на должность президента Латвии, считает лидер списка "Нового Единства" в Риге, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
"Новое Единство" обсуждало этот вопрос и договорилось, что в первую очередь надо завершить работу над поправками к закону, предусматривающими избрание президента открытым голосованием. Эти поправки должны быть в силе уже на выборах президента в 2019 году.
На вопрос, поддерживает ли "Новое Единство" переизбрание президента Раймонда Вейониса, Ринкевич ответил, что сначала сам Вейонис должен объявить, будет ли он выдвигаться на второй срок.
Ринкевич добавил также, что в октябре и ноябре, когда будет формироваться новое правительство, роль президента будет очень велика.