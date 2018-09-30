Ринкевич: партиям следовало бы договориться о едином кандидате в президенты

"Новое Единство" обсуждало этот вопрос и договорилось, что в первую очередь надо завершить работу над поправками к закону, предусматривающими избрание президента открытым голосованием. Эти поправки должны быть в силе уже на выборах президента в 2019 году.

На вопрос, поддерживает ли "Новое Единство" переизбрание президента Раймонда Вейониса, Ринкевич ответил, что сначала сам Вейонис должен объявить, будет ли он выдвигаться на второй срок.