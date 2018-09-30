В Елгавском крае из реки вытащили утонувшего человека
30 сентября 2018, 13:56
В субботу из реки в Елгавском крае был вытащен утонувший человек, сообщает агентство ЛЕТА.
Информация об утонувшем поступила в Пожарно-спасательную службу в 9:15. Тело вытащили из воды и передали Госполиции.
Представитель ГПСС Инта Палкавниеце пояснила, что у службы нет информации о причинах смерти погибшего.
Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 46 вызовов, 24 из которых были связаны с пожарами, 15 - со спасательными работами, а 7 оказались ложными.