Вс, 30.09.2018
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В Елгавском крае из реки вытащили утонувшего человека

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ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В субботу из реки в Елгавском крае был вытащен утонувший человек, сообщает агентство ЛЕТА.

Информация об утонувшем поступила в Пожарно-спасательную службу в 9:15. Тело вытащили из воды и передали Госполиции.

Представитель ГПСС Инта Палкавниеце пояснила, что у службы нет информации о причинах смерти погибшего.

Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 46 вызовов, 24 из которых были связаны с пожарами, 15 - со спасательными работами, а 7 оказались ложными.

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