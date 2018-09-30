Севастова в рейтинге WTA занимает 19-е место, тогда как Корне находится на 35-й позиции.

Во второй круге турнира Севастова встретится с 16-м номером пекинского турнира Эшли Бартли из Австралии, которая в мировом рейтинге занимает 17-е место.

Севастова и Корне ранее встречались на корте четыре раза, трижды сильней оказывалась Севастова. В последний раз они играли в марте во втором круге турнира серии "Premier" в Майами, где латвийская спортсменка победила со счетом 7:5, 6:4.

Отметим, что прошлые два раза Севастова в Пекине не проходила дальше первого круга, но в 2010 году она дошла до четвертьфинала, что стало ее лучшим достижением на этом турнире.