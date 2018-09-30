Вс, 30.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Севастова начала турнир в Пекине с победы турнир WTA серии "Premier"

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Анастасия Севастова

ФОТО: SIPA/Scanpix

Удачно на турнире серии "Premier" в Пекине стартовала вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова, которая в воскресенье в матче первого круга со счетом 6:4, 6:2 обыграла Ализе Корне из Франции. Ранее во второй круг вышла и лучшая теннисистка страны Алена Остапенко.

Севастова в рейтинге WTA занимает 19-е место, тогда как Корне находится на 35-й позиции.

Во второй круге турнира Севастова встретится с 16-м номером пекинского турнира Эшли Бартли из Австралии, которая в мировом рейтинге занимает 17-е место.

Севастова и Корне ранее встречались на корте четыре раза, трижды сильней оказывалась Севастова. В последний раз они играли в марте во втором круге турнира серии "Premier" в Майами, где латвийская спортсменка победила со счетом 7:5, 6:4.

Отметим, что прошлые два раза Севастова в Пекине не проходила дальше первого круга, но в 2010 году она дошла до четвертьфинала, что стало ее лучшим достижением на этом турнире.

В субботу с победы турнир в Пекине начала Алена Остапенко, которая со счетом 6:4, 7:6 (7:3) обыграла 36-ю ракетку планеты Магдалену Рыбарикову из Словакии.

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