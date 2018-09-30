Удачно на турнире серии "Premier" в Пекине стартовала вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова, которая в воскресенье в матче первого круга со счетом 6:4, 6:2 обыграла Ализе Корне из Франции. Ранее во второй круг вышла и лучшая теннисистка страны Алена Остапенко.
Севастова в рейтинге WTA занимает 19-е место, тогда как Корне находится на 35-й позиции.
Во второй круге турнира Севастова встретится с 16-м номером пекинского турнира Эшли Бартли из Австралии, которая в мировом рейтинге занимает 17-е место.
Севастова и Корне ранее встречались на корте четыре раза, трижды сильней оказывалась Севастова. В последний раз они играли в марте во втором круге турнира серии "Premier" в Майами, где латвийская спортсменка победила со счетом 7:5, 6:4.
Отметим, что прошлые два раза Севастова в Пекине не проходила дальше первого круга, но в 2010 году она дошла до четвертьфинала, что стало ее лучшим достижением на этом турнире.
В субботу с победы турнир в Пекине начала Алена Остапенко, которая со счетом 6:4, 7:6 (7:3) обыграла 36-ю ракетку планеты Магдалену Рыбарикову из Словакии.