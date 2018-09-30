В ночном заезде по ул. Бривибас участвовали около 5000 человек

По словам Вилде, в Риге бывали подобные заезды и с большим количеством участников, но погода вчера была не очень благоприятной.

В заезде участвовали люди разных поколений, в том числе пожилые, семьи с детьми. Мероприятие прошло без инцидентов - об участниках, которым потребовалась бы медицинская помощь, нет информации.