Вс, 30.09.2018
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В ночном заезде по ул. Бривибас участвовали около 5000 человек

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В ночном заезде по ул. Бривибас в Риге участвовали около 5000 человек на роликах и скейтбордах, сообщила агентству ЛЕТА представитель Рижской думы Индра Вилде.

По словам Вилде, в Риге бывали подобные заезды и с большим количеством участников, но погода вчера была не очень благоприятной.

В заезде участвовали люди разных поколений, в том числе пожилые, семьи с детьми. Мероприятие прошло без инцидентов - об участниках, которым потребовалась бы медицинская помощь, нет информации.

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