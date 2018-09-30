Пн, 1.10.2018
Мой визит совпадает со столетием вашей независимости, и конечно, я почту память всех, кто в прошлом пожертвовал собой ради свободы нынешних дней Папа Римский Франциск

До сентября депутаты получили в виде компенсаций на жилье и транспорт 226 тыс. евро

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Заседание Сейма

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Депутаты Сейма за восемь месяцев текущего года получили квартирных и транспортных компенсаций на 226,1 тыс. евро.

В январе сумма компенсаций составила 29 069 евро, в феврале - 29 708 евро, в марте - 28 682 евро, в апреле - 29 251 евро, в мае - 30 420 евро, в июне - 27 939 евро, в июле - 26 544 евро, в августе - 24 483 евро.

Во все месяцы норма компенсации депутатов была больше, чем истраченная сумма, потому что некоторые депутаты не используют возможность компенсации или используют ее в меньшем размере.

За август квартирная компенсация составила 9375 евро, транспортная - 15 108 евро

В августе самую большие компенсации - 807 евро - получили депутаты Владимир Никонов ("Согласие"), Янис Труповниекс (СЗК), Янис Тутинс ("Согласие"), Александр Якимов ("Согласие").

Читать также

Актуально

НАВЕРХ