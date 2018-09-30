До сентября депутаты получили в виде компенсаций на жилье и транспорт 226 тыс. евро

В январе сумма компенсаций составила 29 069 евро, в феврале - 29 708 евро, в марте - 28 682 евро, в апреле - 29 251 евро, в мае - 30 420 евро, в июне - 27 939 евро, в июле - 26 544 евро, в августе - 24 483 евро.

Во все месяцы норма компенсации депутатов была больше, чем истраченная сумма, потому что некоторые депутаты не используют возможность компенсации или используют ее в меньшем размере.