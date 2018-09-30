Обнаженная Серена Уильямс снялась в рекламе

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась обнаженной в рамках социальной кампании, посвященной повышению осведомленности о раке молочной железы.
Спортсменка, прикрывая грудь руками, поет хит австралийской рок-группы Divinyls "I Touch Myself" ("Я трогаю себя").
"Несмотря на то, что видео нарушило мою зону комфорта, я хотела это сделать, потому что это касается женщин всех цветов кожи во всем мире. Обнаружение рака на ранней стадии спасает много жизней. Я просто хочу об этом напомнить", - прокомментировала Уильямс ролик в Instagram.
По данным СМИ, видео является частью проекта I Touch Myself в честь знаменитой рок-звезды Кристины Ампфлетт, которая в 2013 году в возрасте 53 лет скончалась от рака молочной железы.
For #BreastCancerAwarenessMonth I’ve recorded a version of The Divinyls global hit “I Touch Myself”!— Serena Williams (@serenawilliams) 29 сентября 2018 г.
It’s a reminder for women to self-check regularly as part of @itouchmyselforg supported by #Berlei for #BCNA pic.twitter.com/7qDQaS0SaU