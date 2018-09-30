Пн, 1.10.2018
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Обнаженная Серена Уильямс снялась в рекламе

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Серена Уильямс

ФОТО: AFP/LETA

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась обнаженной в рамках социальной кампании, посвященной повышению осведомленности о раке молочной железы.

Спортсменка, прикрывая грудь руками, поет хит австралийской рок-группы Divinyls "I Touch Myself" ("Я трогаю себя").

"Несмотря на то, что видео нарушило мою зону комфорта, я хотела это сделать, потому что это касается женщин всех цветов кожи во всем мире. Обнаружение рака на ранней стадии спасает много жизней. Я просто хочу об этом напомнить", - прокомментировала Уильямс ролик в Instagram.

По данным СМИ, видео является частью проекта I Touch Myself в честь знаменитой рок-звезды Кристины Ампфлетт, которая в 2013 году в возрасте 53 лет скончалась от рака молочной железы.

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