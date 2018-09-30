Обнаженная Серена Уильямс снялась в рекламе

"Несмотря на то, что видео нарушило мою зону комфорта, я хотела это сделать, потому что это касается женщин всех цветов кожи во всем мире. Обнаружение рака на ранней стадии спасает много жизней. Я просто хочу об этом напомнить", - прокомментировала Уильямс ролик в Instagram.