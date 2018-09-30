Инкенс: "Согласие" получит больше всего мандатов, но в правительство, скорее всего, не войдет

Чтобы попасть в правительство, "Согласие" вместе с партнером должно иметь по крайней мере 51 мандат, и вместе с партией "KPV LV" этот перевес, скорее всего, обеспечить не удастся, а другие партии вряд ли захотят сотрудничать с "Согласием", сказал Инкенс.

По его словам, ясно видно, что "Согласие" в последнее время повернулось в европейском направлении и хочет быть социал-демократической партией. "Ушаков ведет свою маленькую внешнюю политику, которая ориентирована на социал-демократов, и это ни в коем случае не идет во вред Латвии. Но это не означает, что Ушакову надо позволить вести всю политику государства, потому что "Согласие" так и не повернулось спиной к своему прежнему партнеру - России", - сказал политолог.