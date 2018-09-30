Ринкевич: идет серьезная борьба за умы и сердца людей

Политик указал, что это характерно не только для Латвии, так как это происходит и в других местах Европы, где очень серьезных достижений добиваются радикальные, а также называемые популистскими идеи.

Ринкевич добавил, что сейчас наблюдается сильное желание вмешаться в различные внутриполитические проблемы со стороны, для этого используются социальные сети и другие инструменты. Однако и это не уникально для Латвии, происходит такое и в других странах.

"Меня заставляет нервничать, что к власти могут попасть те, кого я называю прокремлевскими и популистски авторитарными силами. Так мы можем превратиться в агента влияния, к примеру, подрывая единство Европейского союза, свою собственную безопасность и в большей мере то, чего сами достигли", - сказал Ринкевич.