Facebook грозит 1,6 млрд долларов штрафа за взлом аккаунтов

Отмечено, что Facebook могут оштрафовать на 1,25 млрд фунтов стерлингов (около 1,62 млрд долларов) после того, как хакеры получили доступ к 50 млн аккаунтов. Как сообщается, доступ к аккаунтам стал возможным благодаря опции, которая позволяет пользователям увидеть свой профиль таким, как его видят другие.

Издание в своих расчетах ссылается на то, что, согласно новому законодательству ЕС, нарушающие его компании должны уплатить до 4% общей суммы своих доходов. В прошлом году Facebook получила около 40 млрд долларов прибыли.

Ранее компания Facebook сообщила, что хакеры нашли уязвимость в коде соцсети и получили доступ к 50 млн аккаунтов.