Три идущие на выборы партии подозреваются в незаконном финансировании

Одиозного предпринимателя Юлия Круминьша KNAB два года назад задержал вместе с мэром Юрмалы Гатисом Трукснисом. Круминьш подозревается в скрытой поддержке СЗК и получении за это благосклонности власти для своих проектов в городе-курорте. Круминьш утверждал, что ничего не нарушил и обещал KNAB взорвать. "Зеленые" попытались исключить Труксниса из рядов партии, однако уже на прошедших муниципальных выборах он снова был их кандидатом в Юрмале.

В рамках уголовного дела KNAB констатировал, что попавшие в партийную кассу СЗК 27 тысяч евро незаконны, и предупредил руководство партии, что деньги нужно вернуть в госбюджет.

Председатель фракции СЗК Аугуст Бригманис отказался комментировать данный вопрос: "Я такие вопросы комментировать не буду. Я действительно глубоко удивлен, потому что у нас никаких незаконных пожертвований не было. И те, которые по мнению KNAB нужно было вернуть обратно, мы вернули".

Четыре года назад новичком в политике стала партия Ингуны Судрабы "No sirds Latvijai". За два месяца до выборов в рекордно короткий срок ей пожертвовали почти 200 тысяч. Свою руку приложил и предприниматель Круминьш. Только в отличие от СЗК его имя в списке жертвующих не фигурировало.

"Я Лайме Вайкуле собрал на первый концерт миллион. Точно так же собирал для Судрабы. Позвал всех, не знаю, наверное, у меня есть авторитет, всем сказал, что будет одна честная женщина у власти и поможем ей с финансами. Тогда они все перечислили. Понимаете, я не просил ни должность министра финансов, ничего. Ни я лично, ни моя семья не перечислили Судрабе ни копейки. Я мог бы перечислить, но я сказал, чтобы перечисляли остальные".

Однако подозрительными KNAB считает 35 тысяч, которые теперь партии нужно вернуть в госбюджет.

KNAB допускает, что во время предыборной кампании Садрабы покупались услуги консультантов из России.

Лицо, которое об]единяет как СЗК, так и партию Судрабы - Роман Межецкис. Круминьш рассказал, что Межецкис согласился помочь кампании Судрабы, если Круминьш пожертвует кампании СЗК на выборах его бывшей жены Иветы Гругуле в Европарламент. "Это был бизнес", - отмечает Круминьш. Межицкис на этих выборах Судрабе больше не поможет, партию он покинул и будет баллотироваться от "Согласия".

Одним из основателей партии Судбары является предприниматель Виестурс Тамужс, который вскоре с помпой оставил политическую силу, сообщив, что у партии Судрабы есть неясные финансисты. Тогда Тамужса самого подозревали в незаконном финансировании других партий. Правозащитники считают, что заключенный летом 2016 года договор с членом правления KPV.LV Атисом Закатистовым - прикрытие для тайной оплаты офиса партии, которая составляет 24 тысячи в год.

У Закатистова действительно есть связь с квартирой на ул. Валдермара, его фирма "Per capita" действительно была зарегистрирована всего за несколько месяцев до заключения договора, но как Закатистов, так и Тамужс утверждают, что консультации были реальными.