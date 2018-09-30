Три идущие на выборы партии подозреваются в незаконном финансировании

Три политические партии идут на выборы в Сейм с подозрениями в незаконном финансировании. KNAB потребовал у партии Ингуны Судрабы выплатить в госбюджет 35 тысяч евро, а СЗК - 27 тысяч евро, полученных в виде пожертвований неясного происхождения, сообщает передаче Nekā personīga телеканала TV3.
Одиозного предпринимателя Юлия Круминьша KNAB два года назад задержал вместе с мэром Юрмалы Гатисом Трукснисом. Круминьш подозревается в скрытой поддержке СЗК и получении за это благосклонности власти для своих проектов в городе-курорте. Круминьш утверждал, что ничего не нарушил и обещал KNAB взорвать. "Зеленые" попытались исключить Труксниса из рядов партии, однако уже на прошедших муниципальных выборах он снова был их кандидатом в Юрмале.
В рамках уголовного дела KNAB констатировал, что попавшие в партийную кассу СЗК 27 тысяч евро незаконны, и предупредил руководство партии, что деньги нужно вернуть в госбюджет.
Председатель фракции СЗК Аугуст Бригманис отказался комментировать данный вопрос: "Я такие вопросы комментировать не буду. Я действительно глубоко удивлен, потому что у нас никаких незаконных пожертвований не было. И те, которые по мнению KNAB нужно было вернуть обратно, мы вернули".
Четыре года назад новичком в политике стала партия Ингуны Судрабы "No sirds Latvijai". За два месяца до выборов в рекордно короткий срок ей пожертвовали почти 200 тысяч. Свою руку приложил и предприниматель Круминьш. Только в отличие от СЗК его имя в списке жертвующих не фигурировало.
"Я Лайме Вайкуле собрал на первый концерт миллион. Точно так же собирал для Судрабы. Позвал всех, не знаю, наверное, у меня есть авторитет, всем сказал, что будет одна честная женщина у власти и поможем ей с финансами. Тогда они все перечислили. Понимаете, я не просил ни должность министра финансов, ничего. Ни я лично, ни моя семья не перечислили Судрабе ни копейки. Я мог бы перечислить, но я сказал, чтобы перечисляли остальные".
Однако подозрительными KNAB считает 35 тысяч, которые теперь партии нужно вернуть в госбюджет.
KNAB допускает, что во время предыборной кампании Садрабы покупались услуги консультантов из России.
Лицо, которое об]единяет как СЗК, так и партию Судрабы - Роман Межецкис. Круминьш рассказал, что Межецкис согласился помочь кампании Судрабы, если Круминьш пожертвует кампании СЗК на выборах его бывшей жены Иветы Гругуле в Европарламент. "Это был бизнес", - отмечает Круминьш. Межицкис на этих выборах Судрабе больше не поможет, партию он покинул и будет баллотироваться от "Согласия".
Одним из основателей партии Судбары является предприниматель Виестурс Тамужс, который вскоре с помпой оставил политическую силу, сообщив, что у партии Судрабы есть неясные финансисты. Тогда Тамужса самого подозревали в незаконном финансировании других партий. Правозащитники считают, что заключенный летом 2016 года договор с членом правления KPV.LV Атисом Закатистовым - прикрытие для тайной оплаты офиса партии, которая составляет 24 тысячи в год.
У Закатистова действительно есть связь с квартирой на ул. Валдермара, его фирма "Per capita" действительно была зарегистрирована всего за несколько месяцев до заключения договора, но как Закатистов, так и Тамужс утверждают, что консультации были реальными.
KNAB также проверяет, не получал ли один из лидеров KPV.LV Артус Кайминьш незаконное финансирование от хранителя арестованного по делу имущества Лембергса швейцарского адвоката Рудольфа Мерони. Работающие в издательстве Мерони утверждали, что через контролируемые Мерони предприятия перечисляются деньги якобы для размещения рекламы в передаче Кайминьша "Suņu būda", хотя на самом деле часть денег платится самому политику, что он не задекларировал. Кайминьш отрицает, что принимал запрещенные платы и скрывал их.