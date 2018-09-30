Передача: во время обысков KNAB у Труксниса нашли шприцы со следами кокаина

По делу мэра Юрмалы Гатиса Труксниса, который является подозреваемым в возможном незаконном финансировании партий в крупном размере, закончены фоноскопическая экспертиза и экспертиза почерка, а также анализы ДНК. Как рассказала передаче Nekā personīga телеканала TV3 руководитель следственного отдела KNAB Инета Цируле, бюро открыло, что с 2014 по 2016 год расходы Труксниса тяжело совмещаются с доходами мэра города - путешествие в Швейцарию, покупка ковра за 17 тысяч евро были лишь частью дорогих затрат градоначальника.
KNAB передал информацию Службе госдоходов, которая проведет аудит физического лица Труксниса.
В распоряжении Nekā personīga имеется информация, что во время обысков у Труксниса было найден и то, что к следствию KNAB не относится.
У него были изъяты шприцы со следами кокаина. Анализы ДНК показали, что шприцы использовал мэр Юрмалы.
Госполиция наказала Труксниса за неразрешенное хранение наркотических веществ и оштрафовала на 100 евро.
Как уже писал Русский TVNET, в 2016 году Гатис Трукснис и предприниматель Юлий Берзиньш были задержаны по подозрению в незаконном финансировании партий в крупных размерах.