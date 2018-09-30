Передача: во время обысков KNAB у Труксниса нашли шприцы со следами кокаина

По делу мэра Юрмалы Гатиса Труксниса, который является подозреваемым в возможном незаконном финансировании партий в крупном размере, закончены фоноскопическая экспертиза и экспертиза почерка, а также анализы ДНК. Как рассказала передаче Nekā personīga телеканала TV3 руководитель следственного отдела KNAB Инета Цируле, бюро открыло, что с 2014 по 2016 год расходы Труксниса тяжело совмещаются с доходами мэра города - путешествие в Швейцарию, покупка ковра за 17 тысяч евро были лишь частью дорогих затрат градоначальника.