На востоке Украины на мине подорвались трое детей
30 сентября 2018, 19:14
В результате подрыва противопехотной мины под Горловкой трое детей погибли, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Трое детей погибли в результате подрыва мины под Горловкой, сообщил в своем Telegram-канале и.о. мэра Горловки Иван Приходько, передает "Интерфакс".
"В 13:15, по информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН (противопехотная осколочная мина - ИФ), трое детей погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Подробности позже", - написал он.
Горловка находится в Донецкой области Украины, в настоящее время входит в состав непризнанной Донецкой народной республики.