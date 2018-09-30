Пн, 1.10.2018
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На востоке Украины на мине подорвались трое детей

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Восток Украины. Фото иллюстративное.

ФОТО: ALEXANDER ERMOCHENKO / REUTERS / Scanpix

В результате подрыва противопехотной мины под Горловкой трое детей погибли, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Трое детей погибли в результате подрыва мины под Горловкой, сообщил в своем Telegram-канале и.о. мэра Горловки Иван Приходько, передает "Интерфакс".

"В 13:15, по информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН (противопехотная осколочная мина - ИФ), трое детей погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Подробности позже", - написал он.

Горловка находится в Донецкой области Украины, в настоящее время входит в состав непризнанной Донецкой народной республики.

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