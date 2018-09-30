Американские ВМС могут устроить морскую блокаду России

"У нас есть возможность благодаря ВМС гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и при необходимости заблокировать их, чтобы российские энергоносители не поступали на рынок", — сказал Зинке.

Кроме того, американский министр заявил, что единственным источником дохода для российской экономики является продажа энергоресурсов. Москва проводит такую активную политику на Ближнем Востоке, потому что хочет туда продавать нефть и газ, как это делает в Европе, утверждает он.

Зинке также отметил, что ситуация с Ираном очень похожа на ситуацию с Россией, заявив, что есть два варианта решения этих вопросов.