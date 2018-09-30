Пн, 1.10.2018
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Американские ВМС могут устроить морскую блокаду России

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Райан Зинке.

ФОТО: Molly Riley / AP

Соединенные Штаты при необходимости могут организовать морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны ближневосточного региона. Такое заявление сделал министр внутренних дел США Райан Зинке в ходе выступления в Питтсбурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Examiner.

"У нас есть возможность благодаря ВМС гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и при необходимости заблокировать их, чтобы российские энергоносители не поступали на рынок", — сказал Зинке.

Кроме того, американский министр заявил, что единственным источником дохода для российской экономики является продажа энергоресурсов. Москва проводит такую активную политику на Ближнем Востоке, потому что хочет туда продавать нефть и газ, как это делает в Европе, утверждает он.

Зинке также отметил, что ситуация с Ираном очень похожа на ситуацию с Россией, заявив, что есть два варианта решения этих вопросов.

"Есть военный вариант, которым я предпочел бы не пользоваться. И есть экономический вариант, который заключается в том, чтобы оказывать давление и вытеснять их энергоресурсы. Мы способны это сделать, потому что США — это крупнейший производитель нефти и газа", — подытожил Зинке.

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