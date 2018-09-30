Вблизи Турции затонуло судно с нелегалами, есть погибшие

У берегов Турции затонуло судно с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли, по меньшей мере, пять человек. Об этом в воскресенье, 30 сентября, сообщает местное издание TRT.
В частности, указано, что надувная лодка с нелегалами затонула вблизи турецкого берега Султаниче.
По данным издания, отряды службы береговой охраны достали из воды тела пяти мигрантов.
Сейчас, как сообщается, спасательная операция продолжается, поскольку на судне находилось 12 человек.
Позже в службе береговой охраны заявили, что еще пять человек, двое из которых занимались перевозкой нелегальных мигрантов, добрались вплавь до берега и спаслись.
Ранее в море Альборан и Гибралтарском проливе в западной части Средиземного моря при попытке достичь берегов Испании спасены 626 беженцев.
Также сообщалось, что около 200 нелегальных мигрантов из стран Африки прорвались на территорию испанского города-эксклава Сеута, расположенного на севере африканского континента.