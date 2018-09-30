Треть избирателей еще не решила, за кого голосовать

Согласно данным исследовательского центра, 3,6% пришедших сделали свой выбор в участке. 7,5% решили, за кого голосовать,в день выборов, 13,6% - за пару дней до выборов, 9% - в течение последней недели перед выборами. Всего это 33,7%.

В свою очередь новое исследование свидетельствует, что более всего в своем выборе уверен электорат "Согласия".

В исследовании рейтингов партий, которое SKDS провел по заказу Латвийского телевидения, на вопрос: "Может ли до фактических выборов 6 октября Ваш выбор измениться?", 81% поддерживающих "Согласие" респондентов ответили, что скорее всего, нет.

Уверены в своем выборе и те, кто планирует отдать голос за KPV LV: 74% из них уверены в своем выборе, но 20% допускают, что он может измениться. 68% потенциальных избирателей Русского союза Латвии считают, что не передумают голосовать за партию. Среди поддерживающих Национальное объединение таких 61%, а 33% - сомневаются.

При этом примерно половина из тех, кто в первой половине сентября планировал гососовать за Союз "зеленых" и крестьян, Новую консервативную партия, "Attīstībai Par!" и "Новое Единство", все-таки допускают, что их выбор еще может измениться.