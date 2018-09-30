Использование административных ресурсов для агитации: KNAB проверяет 20 случаев

Запрет на использование административных ресурсов в предвыборной агитации создан, чтобы предотвратить нечестную конкуренцию между кандидатами в депутаты и не допустить рекламу политической силы за деньги налогоплательщиков. Эта норма в силе уже более пяти лет, но похоже, что соблазн политиков нарушить ее на государственном или муниципальном уровне все еще высок.

К примеру, издание "Centrāltirgus vēstis" Центрального рынка, подотчетного мэру Риги и лидеру "Согласия" Нилу Ушакову, в сентябрьском номере на обложке поместило фотографию бывшего руководителя, а ныне депутата Сейма Андрея Морозова. Он является кандидатом по списку "Согласия", в интервью он говорит о борьбе своей фракции с КОЗ, а также признает, что в дальнейшем хочет принимать участие в законодательной работе, в частности - работать в Сейме. Морозов не смог объяснить, почему это "интервью", состоящее из длинного ответа на один общий вопрос, в оплаченном Центральным рынком издании появилось за месяц до выборов.

У подотчетного Министерству сообщения предприятия Latvijas Autoceļu uzturētājs (LAU) своей газеты нет, однако раз в год оно делает публичную закупку для информативно-образовательной кампании о специфике содержания дорог. В этом году на эти цели были сделаны три закупки на общую сумму почти в 100 тысяч евро. Договоры были заключены с издательством Dienas Mediji и предприятием Mediju Nams.

По просьбе De facto LAU обобщило публикации, которые были созданы в этом году в рамках договора. В нескольких материалах, опубликованных за последние месяцы в газетах Diena и Neatkarīgā, а также на их порталах, значительная роль была отведена министру сообщения Улдису Аугулису. Он появлялся как на фото, так и в виде цитирования. Как сам Аугулис, так и интервьюированный в одной из публикаций советник министра Рейнис Узулниекс баллотируются в Сейм от СЗК. Представитель LAU назвал упоминание министра в публикациях "результатом диалога со СМИ".

Еще один случай с пересечением кампании "Нового Единства" и поясняющими материалами министра благосостояния об индексации пенсий. Одна и та же инфографика, на которой используются цвета логотипа объединения, была размещена в Facebook как у министерства, так и у политической силы. В версии "Нового Единства" ее дополнил портрет министра благосостояния и кандидата Яниса Рейрса.

Он утверждает, что в этот раз не партия использовала министерскую работу, а совсем наоборот.

Если это так, как утверждает Рейрс, то фактически получается, что Министерство благосостояния взяло рекламный буклет партии с важными для партии акцентами, вырезала из него фото Рейрса и теперь использует для информирования общественности.