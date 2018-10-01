Василиса Володина — ведущий российский астролог. Еженедельно она дает советы представителям вех знаков Зодиака. Ее подсказки помогут вам избежать неприятностей и с легкостью преодолеть насущные проблемы.
На этой неделе Солнце и Меркурий обозначены пребыванием в разрушительном градусе Весов, а значит, неделя может быть довольно сложной. Кроме того, в середине недели ожидается три дня активности Меркурия. В среду, четверг и пятницу Меркурий будет встречаться с другими планетами, так что все серьезные дела, связанные с большими суммами денег и подписанием документов, желательно отложить.
На протяжении всей недели у многих людей будет сохраняться подавленное состояние, стремление уйти в себя, неожиданно могут всплыть проблемы прошлого.
С другой стороны, нас ждет хороший период, чтобы увлечься самосовершенствованием и самопиаром. Единственное, важно к этому тщательно подготовиться, невзирая на сомнения, колебания и страхи, которые так присущи Весам. Василиса Володина рекомендует сохранять позитив и настроиться на оптимистичный лад.
Овен
С одной стороны, для Овнов эта неделя будет хороша, чтобы войти в контакт с вышестоящим руководством, добиться расположения коллег, оформить все необходимые документы и повысить свой авторитет. С другой стороны, Солнце в Весах бывает иногда слишком нерешительным, саркастичным или даже трусливым, а его союз с Венерой и Нептуном может давать желание пасовать перед трудностями, всех подначивать и обижать. От этого Василиса Володина рекомендует воздержаться:
правда — хорошо, а счастье лучше. Овнам необходимо помнить об этом, когда они захотят сказать кому-то, что они думают на самом деле.
Сдержанность поможет удачно встретить октябрь и запустить необходимые механизмы перемен.
Телец
Самая лучшая сфера работы для Тельцов на текущей неделе — связанная не с людьми, общением и риском, а с деньгами, документами и цифрами. Поэтому если Тельцы могут делать что-то самостоятельно, без разрешения начальства и обсуждения с коллегами, им желательно заниматься именно этим. Дело в том, что на этой неделе Венера будет двигаться через созвездие Скорпиона, а спустя пять дней и вовсе уйдет в ретроградность.
Настроение Тельцов может стать волнообразным и от жизнерадостности переходить к унынию и обратно всю неделю.
Астролог советует не поддаваться на провокации Венеры и использовать всевозможные техники для улучшения настроения — от прогулки на свежем воздухе до медитации. И после 5 октября не нужно решать никаких важных вопросов.
Близнецы
Близнецы отлично воспримут пребывание покровителя Меркурия в Весах. У них, если верить астрологу, появится желание шутить, острить, рассказывать байки и веселить окружающих. Однако нужно быть осторожнее:
оптимизм на этой неделе может выйти боком, особенно если объектом шуточного внимания станет кто-то из руководства, близкого окружения и даже просто злопамятные знакомые.
Если не считать этого, первая неделя октября станет удачной для решения технических, юридических, личных и даже материальных вопросов. Умеренный и активный в середине недели Меркурий поможет Близнецам легко находить взаимопонимание и договариваться с любыми людьми. Что касается личной жизни Близнецов, то в ней будут кипеть страсти, особенно после соединения Меркурия с Плутоном 3 октября.
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Рак
Ракам в начале октября Венера в знаке Скорпиона, а затем в ретро-фазе обещает неделю ворчливости, брюзжания и раздражения. Все на свете будет выводить Раков из себя и прямо напрашиваться на хорошую отповедь. Но иногда лучше сменить гнев на милость. Ведь,
если верить звездам, наступающая неделя для Раков хороша тем, что повысится вероятность завязать крайне приятные знакомства, пылкие романы и укрепить отношения.
Более того, начало второго осеннего месяца будет крайне благоприятным для начала серьезных отношений, совместных переездов, свадеб, преображения дома и увеличения семейства.
Лев
Солнце и Весы — всегда довольно сложная комбинация, особенно для Львов. Их настроение на текущей неделе будет приподнятым, но возможностей удержать все под контролем окажется не так уж много. Влияние Солнца в Весах опасно как раз такими ситуациями, когда человек чувствует, что может сделать что-то важное, но не знает, как именно.
Для Львов во всех сферах жизни повсеместно будут расставлены ловушки и кармические ограничения. Многие проблемы могут появиться из-за аспекта Солнца к Венере в четверг.
Остальные астрологические тенденции не столь опасны для Львов. В это время астрологом рекомендовано закрыться от проблем, уйдя в себя, но быть во всеоружии, чтобы выйти победителем из любой опасной ситуации. Дни, когда это особенно кстати, — четверг и воскресенье.
Дева
На этой неделе Дев ждет много ярких событий. Вспышки эгоизма окружающих не смогут помешать, и именно поэтому
Девам нужно использовать по максимуму эту неделю, чтобы решить насущные проблемы, причем не только в материальной сфере, но и в личной жизни.
Подписать документы, получить одобрение, сдать отчетность, утвердить проект, реализовать планы — вот то, что успешно получится в период пребывания Меркурия в Весах. Главное — стараться без необходимости не острить, чтобы случайно не попасть в невыгодное положение, сказав что-то не то и не при тех людях.
Весы
В Весах на этой неделе (как и на прошлой) пребывают две планеты — Солнце и Меркурий, в нем же они будут вступать в различные комбинации с другими планетами, что непременно прочувствуют на себе представители этого знака.
В октябре Весы имеют хорошие шансы на мгновенную удачу, если, конечно, у них получится перебороть свою нерешительность, страхи и комплексы.
Учесть стоит и то, что на этой неделе многих Весов ожидает проблема выбора, от которой нежелательно убегать.
До тех пор, пока Солнце и Меркурий находятся в их знаке, Весам проще решать сложные вопросы и улучшать свою жизнь, ведь они будут находиться на пике своих умственных и физических способностей. Чтобы негатив и беспокойства остались в прошлом, Весам желательно постараться больше времени проводить в движении.
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Скорпион
Частые проволочки, дилеммы, неприятности и отложенные планы будут постоянно доводить Скорпионов до стресса. Им может показаться, что вся их жизнь состоит из бесполезно потраченного времени, безответственности и равнодушия людей. Поэтому,
планируя дела на начало октября, Скорпионам желательно сделать упор на те задачи, выполнение которых зависит исключительно от них самих.
Справиться со стрессом и раздражением поможет вера в лучшее и жизнерадостность. Ощущение внутренней гармонии позволит легче воспринимать происходящее вокруг. Наиболее опасный день по гороскопу — 5 октября: Венера войдет в ретро-фазу, и многие Скорпионы начнут работать магнитом, притягивающим к себе мошенников, завистников и лжецов, в то время как ретроградная Венера будет провоцировать их на регулярные приступы ревности и частные конфликты с окружающими.
Стрелец
Врожденный оптимизм Стрельцов сделает их на этой неделе душой любой компании. Правда, им не стоит перегибать палку в стремлении рассказать смешную историю. Не забывать нужно и про работу, которая в период усиленного влияния Марса потребует от Стрельцов больше ответственности, участия, исполнительности и активности.
Повезет тем, чья работа связана с риском, борьбой и взаимодействием с госструктурами. Остальным Стрельцам стоит поразмышлять о том, верным ли путем они идут.
В остальном начавшийся октябрь станет позитивным периодом и пройдет безболезненно. Текущая неделя — хорошее время, чтобы разобраться в себе, повысить самооценку, улучшить отношения и отлично провести семь удачных дней.
Козерог
На этой неделе Сатурн, усиленный в Козероге, будет освещать путь своим подопечным, наполняя их жизни счастьем, успехом и процветанием. Чтобы воспользоваться такими приятными бонусами, нужно быть увереннее в себе и решительнее, стараться не искать недостатков в себе, своей работе и отношениях. Рефлексия и самоедство не всегда полезны, и наступающая неделя — как раз такой случай.
Период с 1 по 7 октября щедр на события, причем как на хорошие, так и на негативные: все зависит от того, как Козероги будут настроены.
Оптимизм и вера в лучшее помогут обойти проблемы и внезапные неприятности, в то время как пессимизм и осенняя хандра принесут серьезный стресс.
Водолей
Если Водолеи смогут провести понедельник на волне оптимизма и легкости, то и все оставшиеся шесть дней пройдут просто чудесно. Так что колоссальная выдержка в начале недели — то, что будет жизненно необходимо Водолеям.
Главный совет астролога: не нужно искать везде недостатки, важно научиться искать достоинства.
Чтобы минимизировать агрессивное влияние Марса, которому будут подвержены все без исключения Водолеи, нужно держаться подальше от конфликтов и споров — высок риск попасть под раздачу и, что самое обидное, ввязаться в конфронтацию на весь октябрь. В остальные же дни главное — уверенность в своих силах и возможностях: если Водолеи поверят в себя, то Марс сделает так, чтобы в них поверили и все остальные.
Рыбы
Рыбам наступающая неделя подарит свежие идеи, новые проекты, редкие навыки, полезные жизненные уроки и подсказки Вселенной. Этот период можно было бы счесть отличным, если бы не сложное положение Венеры. Поэтому желательно успеть сделать все важное до 5 октября. Также
в это время Рыбам не нужно стесняться, им важно показывать себя с лучшей стороны, открывать новые горизонты и раскрывать скрытые способности.
Это время идеально подходит для того, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Лучше всего выбрать несколько дней для себя, чтобы побыть в тишине или послушать музыку, поразмышлять, понаблюдать за собой и окружающим миром. Перезагрузка поможет Рыбам начать в октябре новую жизнь.