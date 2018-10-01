Фотогалерея: захватывающие кадры - звездный дождь

Скорпион

Частые проволочки, дилеммы, неприятности и отложенные планы будут постоянно доводить Скорпионов до стресса. Им может показаться, что вся их жизнь состоит из бесполезно потраченного времени, безответственности и равнодушия людей. Поэтому,

планируя дела на начало октября, Скорпионам желательно сделать упор на те задачи, выполнение которых зависит исключительно от них самих.

Справиться со стрессом и раздражением поможет вера в лучшее и жизнерадостность. Ощущение внутренней гармонии позволит легче воспринимать происходящее вокруг. Наиболее опасный день по гороскопу — 5 октября: Венера войдет в ретро-фазу, и многие Скорпионы начнут работать магнитом, притягивающим к себе мошенников, завистников и лжецов, в то время как ретроградная Венера будет провоцировать их на регулярные приступы ревности и частные конфликты с окружающими.

Стрелец

Врожденный оптимизм Стрельцов сделает их на этой неделе душой любой компании. Правда, им не стоит перегибать палку в стремлении рассказать смешную историю. Не забывать нужно и про работу, которая в период усиленного влияния Марса потребует от Стрельцов больше ответственности, участия, исполнительности и активности.

Повезет тем, чья работа связана с риском, борьбой и взаимодействием с госструктурами. Остальным Стрельцам стоит поразмышлять о том, верным ли путем они идут.

В остальном начавшийся октябрь станет позитивным периодом и пройдет безболезненно. Текущая неделя — хорошее время, чтобы разобраться в себе, повысить самооценку, улучшить отношения и отлично провести семь удачных дней.

Козерог

На этой неделе Сатурн, усиленный в Козероге, будет освещать путь своим подопечным, наполняя их жизни счастьем, успехом и процветанием. Чтобы воспользоваться такими приятными бонусами, нужно быть увереннее в себе и решительнее, стараться не искать недостатков в себе, своей работе и отношениях. Рефлексия и самоедство не всегда полезны, и наступающая неделя — как раз такой случай.

Период с 1 по 7 октября щедр на события, причем как на хорошие, так и на негативные: все зависит от того, как Козероги будут настроены.

Оптимизм и вера в лучшее помогут обойти проблемы и внезапные неприятности, в то время как пессимизм и осенняя хандра принесут серьезный стресс.

Водолей

Если Водолеи смогут провести понедельник на волне оптимизма и легкости, то и все оставшиеся шесть дней пройдут просто чудесно. Так что колоссальная выдержка в начале недели — то, что будет жизненно необходимо Водолеям.

Главный совет астролога: не нужно искать везде недостатки, важно научиться искать достоинства.

Чтобы минимизировать агрессивное влияние Марса, которому будут подвержены все без исключения Водолеи, нужно держаться подальше от конфликтов и споров — высок риск попасть под раздачу и, что самое обидное, ввязаться в конфронтацию на весь октябрь. В остальные же дни главное — уверенность в своих силах и возможностях: если Водолеи поверят в себя, то Марс сделает так, чтобы в них поверили и все остальные.

Рыбы

Рыбам наступающая неделя подарит свежие идеи, новые проекты, редкие навыки, полезные жизненные уроки и подсказки Вселенной. Этот период можно было бы счесть отличным, если бы не сложное положение Венеры. Поэтому желательно успеть сделать все важное до 5 октября. Также

в это время Рыбам не нужно стесняться, им важно показывать себя с лучшей стороны, открывать новые горизонты и раскрывать скрытые способности.