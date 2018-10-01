Пн, 1.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

ЦИК расскажет о подготовке к выборам в Латвии и зарубежных странах

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Арнис Цимдарс

ФОТО: LETA

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и МИД на пресс-конференции, которая состоится сегодня в 11.00, проинформируют о подготовке к выборам Сейма 13-го созыва в Латвии и зарубежных странах.

В пресс-конференции примут участие председатель ЦИК Арнис Цимдарс и директор консульского департамента МИД Гуна Япиня.

На пресс-конференции будет предоставлена также информация о возможностях для журналистов наблюдать за ходом выборов и подсчета голосов на избирательных участках, а также о порядке обобщения и обнародования результатов выборов.

Парламентские выборы в Латвии пройдут 6 октября на 954 избирательных участках в Латвии и 121 участке в 45 странах.

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