ЦИК расскажет о подготовке к выборам в Латвии и зарубежных странах
1 октября 2018, 6:56
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и МИД на пресс-конференции, которая состоится сегодня в 11.00, проинформируют о подготовке к выборам Сейма 13-го созыва в Латвии и зарубежных странах.
В пресс-конференции примут участие председатель ЦИК Арнис Цимдарс и директор консульского департамента МИД Гуна Япиня.
На пресс-конференции будет предоставлена также информация о возможностях для журналистов наблюдать за ходом выборов и подсчета голосов на избирательных участках, а также о порядке обобщения и обнародования результатов выборов.
Парламентские выборы в Латвии пройдут 6 октября на 954 избирательных участках в Латвии и 121 участке в 45 странах.