Тогда еще 45-летний житель Пярнумаа Янек встретился с латвийцем в Клайпедском порту. На пароме они оказались в одной каюте, где начали по-братски выпивать. Но вскоре атмосфера перестала быть дружеской. Ночью между ними возникла ссора, в результате которой эстонец ударил случайного знакомого ножом в живот, пишет Pärnu Postimees.

С опасным для жизни ранением гражданина Латвии доставили на вертолете в польскую больницу, где врачам удалось его спасти.

Ляэнеская окружная прокуратура обвинила нападавшего в нанесении тяжкого вреда здоровью.

11 июля этого года состоялось заседание в Пярнуском суде. Прокурор Гарди Андерсон отметила, что во время уголовного производства велось исключительное международное сотрудничество. «Эстонец совершил преступление в отношение латвийца в международных водах за пределами территориальных вод Польши на передвигающемся под флагом Литвы пароме, который направлялся в Германию, - объяснила Андерсон. - Но спасательную операцию проводили с помощью польского спасательного вертолета и потерпевшего доставили в польскую больницу».

Янек был задержан в Германии, в то же время было возбуждено уголовное дело в Литве. В конце концов обвиняемый и собранные в Литве доказательства прибыли в Маарьямаа и гражданин Эстонии предстал перед судом в Пярну.

Суд признал Янека виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью и согласился с требуемым прокурором наказанием — четыре года тюрьмы. Сокращенное производство уменьшило наказание до двух лет и восьми месяцев. Суд добавил к этому вынесенный 23 февраля этого года приговор за вождение в нетрезвом виде. В результате Янек был приговорен к трем годам и пяти месяцам тюрьмы.

Поскольку Янек два месяца и четыре дня провел в предварительном заключении и за прошлые преступления отработал 175 часов общественно-полезных работ — что соответствует пяти месяцам и 25 дням тюремного заключения — наказание составило два года, девять месяцев и один день.

Ему не придется отбывать наказание за решеткой, если в течение трех лет испытательного срока он не совершит новое преступление и будет выполнять назначенные судом требования по контролю. Янек не может употреблять алкоголь и должен участвовать в социальной программе.

Суд частично удовлетворил иск потерпевшего и назначил выплатить имущественный ущерб в размере 236 евро и 51 цента. Также придется возместить и моральный ущерб в размере 2500 евро.