Чемпион «Формулы-1» получил особую просьбу от Путина

Хэмилтон стал победителем гонки в Сочи. Политик через своего переводчика попросил британца не брызгать в него шампанским. В ответ на это Хэмилтон заявил: «Да, я не буду обливать вас. В прошлом году это сделал не я. Это был кто-то другой».