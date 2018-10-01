Пн, 1.10.2018
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Сборная Польши во второй раз подряд стала чемпионом мира по волейболу

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ФОТО: Antonietta Baldassarre / Insidefoto / imago/Insidefoto

Сборная Польши по волейболу одержала победу на чемпионате мира по волейболу. В финале поляки разгромили сборную Бразилии со счётом 3:0 (26:28, 20:25, 23:25).

В финале прошлого чемпионата мира сборная Польши также играла с Бразилией и победила со счётом 3:1. Таким образом полякам удалось защитить титул и победить на третьем чемпионате мира (1974, 2014, 2018).

Интересно, что сборная Бразили вышла в финал чемпионата мира в пятый раз подряд. Лучшей сборной мира Бразилия становилась в 2002, 2006 и 2010 годах.

В матче за третье место США оказались сильнее Сербии - 3:1.

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