Пн, 1.10.2018
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В Латвии отменен период пожарной опасности в лесах

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Mežs ap kempinga teritoriju Engures pagasta Abragciemā, kurā bija pazudis divgadīgais Hugo.

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Государственная службы леса с 30 сентября отменила период пожарной опасности в лесах на всей территории Латвии, сообщает официальное издание "Латвияс вестнесис".

В этом году период пожарной опасности в лесах в Латвии был объявлен 27 апреля.

Минувшим летом в Латвии было зарегистрировано несколько крупных лесных пожаров, в том числе в Валдгалской волости выгорело 1355 га лесной земли, В Раматской волости Мазсалацского края - около 220 га, в Грагродской волости Салаского края 35 га.

Государственная службы леса участвовала в тушении более 700 лесных пожаров общей площадью свыше 1000 га, в том числе площадью 770 га на Адажском военном полигоне.

В 2017 году в Латвии было зарегистрировано 423 лесных пожара общей площадью 265 га.

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