В Латвии отменен период пожарной опасности в лесах

В этом году период пожарной опасности в лесах в Латвии был объявлен 27 апреля.

Минувшим летом в Латвии было зарегистрировано несколько крупных лесных пожаров, в том числе в Валдгалской волости выгорело 1355 га лесной земли, В Раматской волости Мазсалацского края - около 220 га, в Грагродской волости Салаского края 35 га.

Государственная службы леса участвовала в тушении более 700 лесных пожаров общей площадью свыше 1000 га, в том числе площадью 770 га на Адажском военном полигоне.