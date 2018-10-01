В Латвии отменен период пожарной опасности в лесах
1 октября 2018, 8:37
Государственная службы леса с 30 сентября отменила период пожарной опасности в лесах на всей территории Латвии, сообщает официальное издание "Латвияс вестнесис".
В этом году период пожарной опасности в лесах в Латвии был объявлен 27 апреля.
Минувшим летом в Латвии было зарегистрировано несколько крупных лесных пожаров, в том числе в Валдгалской волости выгорело 1355 га лесной земли, В Раматской волости Мазсалацского края - около 220 га, в Грагродской волости Салаского края 35 га.
Государственная службы леса участвовала в тушении более 700 лесных пожаров общей площадью свыше 1000 га, в том числе площадью 770 га на Адажском военном полигоне.
В 2017 году в Латвии было зарегистрировано 423 лесных пожара общей площадью 265 га.