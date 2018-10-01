Мурниеце: последнее заседание уходящего Сейма будет напряженным и долгим

Предстоящее в четверг, 4 октября, последнее заседание Сейма нынешнего созыва будет напряженным и долгим - такой прогноз председатель парламента Инара Мурниеце высказала сегодня в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
В повестке работы этого пленарного заседания - законопроект о публикации документов КГБ в интернете, вопрос об избрании президента Латвии в Сейме открытым голосованием, законопроект о диаспоре, ограничения на рекламирование быстрых кредитов и еще ряд вопросов, сообщила она.
Это важные вопросы, касающиеся всего общества, подчеркнула Мурниеце.
На просьбу прокомментировать опасения спецслужб по поводу публикации документов КГБ в интернете спикер Сейма ответила, что депутаты должны принять окончательное решение, и возражения спецслужб неубедительны.
"Мне неясно, как они это может ухудшить ситуацию с безопасностью в государстве", - сказала она.