Пн, 1.10.2018
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Еще неделю погодные условия в Латвии будут определять циклоны

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ФОТО: Patrīcija Eglīte/LETA

До начала следующей недели погодные условия в Латвии будут определять в основном циклоны, поэтому ожидаются осадки и сильный ветер, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и "Global Forecast System".

В ночь на среду, 3 октября, территории Латвии с запада достигнет активный циклон, в среду временами ожидаются дожди, возможны также ливни, гроза и град.

С приближением циклона усилится южный, с удалением - северо-западный ветер. Скорость ветра в порывах на морском побережье будет превышать 20 м/сек.

В последующие дни ожидаются еще один или несколько циклонов, но в субботу ветер утихнет, осадки тоже прекратятся.

Температура воздуха в середине недели не будет превышать +8..+13 градусов, ночью местами столбик термометра приблизится к нулевой отметке.

На следующей неделе возможно усиление влияния антициклона, и в солнечную погоду температура воздуха во второй половине дня в некоторые дни может повыситься до +15..+20 градусов.

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