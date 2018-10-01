Еще неделю погодные условия в Латвии будут определять циклоны

В ночь на среду, 3 октября, территории Латвии с запада достигнет активный циклон, в среду временами ожидаются дожди, возможны также ливни, гроза и град.

С приближением циклона усилится южный, с удалением - северо-западный ветер. Скорость ветра в порывах на морском побережье будет превышать 20 м/сек.

В последующие дни ожидаются еще один или несколько циклонов, но в субботу ветер утихнет, осадки тоже прекратятся.

Температура воздуха в середине недели не будет превышать +8..+13 градусов, ночью местами столбик термометра приблизится к нулевой отметке.