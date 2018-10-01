Еще неделю погодные условия в Латвии будут определять циклоны

До начала следующей недели погодные условия в Латвии будут определять в основном циклоны, поэтому ожидаются осадки и сильный ветер, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и "Global Forecast System".
В ночь на среду, 3 октября, территории Латвии с запада достигнет активный циклон, в среду временами ожидаются дожди, возможны также ливни, гроза и град.
С приближением циклона усилится южный, с удалением - северо-западный ветер. Скорость ветра в порывах на морском побережье будет превышать 20 м/сек.
В последующие дни ожидаются еще один или несколько циклонов, но в субботу ветер утихнет, осадки тоже прекратятся.
Температура воздуха в середине недели не будет превышать +8..+13 градусов, ночью местами столбик термометра приблизится к нулевой отметке.
На следующей неделе возможно усиление влияния антициклона, и в солнечную погоду температура воздуха во второй половине дня в некоторые дни может повыситься до +15..+20 градусов.