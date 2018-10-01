В Китае зафиксирован случай заражения птичьим гриппом

В китайском Гонконге зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N6. Заразившимся стал 22-летний мужчина из города Гуанчжоу, передает в воскресенье, 30 сентября, телеканал RTHK.
Отмечено, что заразившийся проживал в городском районе Байюнь. Перед появлением симптомов заболевания мужчина контактировал с домашней птицей.
Как сообщает телеканал, первые симптомы болезни проявились 25 сентября, на следующий день мужчина был госпитализирован. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Как известно, птичий грипп - острая вирусная инфекция, которая поражает органы пищеварения и дыхания. Считалось, что вирус может передаваться только от птицы к птице, однако первый случай заражения человека птичьим гриппом впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 году.