Пн, 1.10.2018
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В Китае зафиксирован случай заражения птичьим гриппом

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Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

В китайском Гонконге зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N6. Заразившимся стал 22-летний мужчина из города Гуанчжоу, передает в воскресенье, 30 сентября, телеканал RTHK.

Отмечено, что заразившийся проживал в городском районе Байюнь. Перед появлением симптомов заболевания мужчина контактировал с домашней птицей.

Как сообщает телеканал, первые симптомы болезни проявились 25 сентября, на следующий день мужчина был госпитализирован. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как известно, птичий грипп - острая вирусная инфекция, которая поражает органы пищеварения и дыхания. Считалось, что вирус может передаваться только от птицы к птице, однако первый случай заражения человека птичьим гриппом впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 году.

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