В Китае зафиксирован случай заражения птичьим гриппом

Отмечено, что заразившийся проживал в городском районе Байюнь. Перед появлением симптомов заболевания мужчина контактировал с домашней птицей.

Как сообщает телеканал, первые симптомы болезни проявились 25 сентября, на следующий день мужчина был госпитализирован. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как известно, птичий грипп - острая вирусная инфекция, которая поражает органы пищеварения и дыхания. Считалось, что вирус может передаваться только от птицы к птице, однако первый случай заражения человека птичьим гриппом впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 году.