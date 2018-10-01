Пн, 1.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Собчак прокомментировала слухи о своей беременности

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Ксения Собчак

ФОТО: vk.com/kseniyasobchakofficial

Журналист и известная ведущая Ксения Собчак в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ впервые прокомментировала слухи о второй беременности, - передает Topnews.

"Я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских", – сказала Ксения Собчак.

Как пояснила Собчак, с её стороны было бы нечестно идти на президентские выборы, будучи в положении, потому что ей бы пришлось "уйти в декрет на деньги налогоплательщиков".

"То есть меня не уволить, зарплату я бы всё равно получала. Поэтому видите, я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских", - отметила Собчак, подчеркнув, что не обсуждает личные темы. 

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