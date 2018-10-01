Собчак прокомментировала слухи о своей беременности

"Я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских", – сказала Ксения Собчак.

Как пояснила Собчак, с её стороны было бы нечестно идти на президентские выборы, будучи в положении, потому что ей бы пришлось "уйти в декрет на деньги налогоплательщиков".

"То есть меня не уволить, зарплату я бы всё равно получала. Поэтому видите, я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских", - отметила Собчак, подчеркнув, что не обсуждает личные темы.