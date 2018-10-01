Пн, 1.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Rīgas namu pārvaldnieks сегодня подключит отопление в первых шести домах

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Батарея отопления

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С началом осени и понижением температуры воздуха, ООО Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) провел предварительные работы, чтобы без задержки можно было подключить к отоплению все находящиеся в ведении предприятия многоквартирные дома.

Сегодня отопление будет подключено в первых шести многоквартирных зданиях, обслуживаемых RNP, которые подали решение обществ квартирных собственников о подключении дома к отоплению или это сделало уполномоченное лицо. Сейчас отопление подключаются тем жилым домам, квартирные собственники которых расплатились за предоставленные жилому дому услуги подачи теплоэнергии в предыдущем сезоне.

Обычно стабильно низкие показатели температуры на улице устанавливаются в середине октября, когда в жилых домах, обслуживаемых RNP, уже есть отопление, поэтому, в первую неделю октября RNP продолжит подключать отопление, основываясь на заявлениях обществ квартирных собственников или уполномоченных лиц дома.

Информируем, что общество квартирных собственников или уполномоченный представитель дома могут принять решение о подключении отопления в доме в определенную дату, не дожидаясь начала отопительного сезона во всех рижских многоквартирных домах. Решение общества квартирных собственников можно подать в любой центр по обслуживанию клиентов RNP, а также направить по почте. Описание принятия общего решения, а также образцы документов доступны в разделе "Принятие общего решения квартирными собственниками", передает портал Riga lv.

Большая часть систем теплоснабжения многоквартирных домов работает, основываясь на установках автоматизированных теплоузлов, что означает – у каждого дома система отопления регулируется автоматически, в соответствии с температурой воздуха. С началом отопительного сезона, нужно считаться с тем, что зданию необходимо время, чтобы прогреться.

Если есть подозрение, что автоматизированная система не работает соответствующе, просьба звонить и заявлять о проблеме в ПО Siltumserviss Rīga по телефону 80000610 или на информативный телефон RNP 8900.

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