Rīgas namu pārvaldnieks сегодня подключит отопление в первых шести домах

Сегодня отопление будет подключено в первых шести многоквартирных зданиях, обслуживаемых RNP, которые подали решение обществ квартирных собственников о подключении дома к отоплению или это сделало уполномоченное лицо. Сейчас отопление подключаются тем жилым домам, квартирные собственники которых расплатились за предоставленные жилому дому услуги подачи теплоэнергии в предыдущем сезоне.

Обычно стабильно низкие показатели температуры на улице устанавливаются в середине октября, когда в жилых домах, обслуживаемых RNP, уже есть отопление, поэтому, в первую неделю октября RNP продолжит подключать отопление, основываясь на заявлениях обществ квартирных собственников или уполномоченных лиц дома.

Информируем, что общество квартирных собственников или уполномоченный представитель дома могут принять решение о подключении отопления в доме в определенную дату, не дожидаясь начала отопительного сезона во всех рижских многоквартирных домах. Решение общества квартирных собственников можно подать в любой центр по обслуживанию клиентов RNP, а также направить по почте. Описание принятия общего решения, а также образцы документов доступны в разделе "Принятие общего решения квартирными собственниками", передает портал Riga lv.

Большая часть систем теплоснабжения многоквартирных домов работает, основываясь на установках автоматизированных теплоузлов, что означает – у каждого дома система отопления регулируется автоматически, в соответствии с температурой воздуха. С началом отопительного сезона, нужно считаться с тем, что зданию необходимо время, чтобы прогреться.