Со счета пенсионерки исчезли 60 евро

Конкретную сумму со счета Дагнии сняла фирма AVG Technologies, которая продает компьютерные программы, защищающие от вирусов. Пенсионерка говорит, что год назад, действительно, подписалась на использование программмы, но в правилах было сказано, что это бесплатная услуга.

Пенсионерка обратилась в банк, чтобы узнать, как можно остановить эти платежи, но ответ не получила. Представители банка считают, что они не могут контролировать оплату частных заказов, поэтому не чувствуют себя виноватыми в этой ситуации.