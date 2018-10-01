Со счета пенсионерки исчезли 60 евро

Несмотря на возраст - почти что 80-летняя пенсионерка Дагния регулярно совершает покупки в интернете. До сих пор женщина не сталкивалась с трудностями, но недавно со счета Дагнии мистическим образом исчезли последние пенсионные деньги - 60 евро, сообщает передача Degpunktā на канале LNT.
Конкретную сумму со счета Дагнии сняла фирма AVG Technologies, которая продает компьютерные программы, защищающие от вирусов. Пенсионерка говорит, что год назад, действительно, подписалась на использование программмы, но в правилах было сказано, что это бесплатная услуга.
Пенсионерка обратилась в банк, чтобы узнать, как можно остановить эти платежи, но ответ не получила. Представители банка считают, что они не могут контролировать оплату частных заказов, поэтому не чувствуют себя виноватыми в этой ситуации.
В свою очередь пенсионерка говорит, что не давала фирме AVG свои банковские реквизиты.