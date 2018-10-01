Пн, 1.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Видео: Роналду заговорил по-русски

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Криштиану Роналду

ФОТО: AP/Scanpix

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду во время трансляции в Instagram произнес несколько фраз на русском языке. Видео появилось на YouTube-канале Shima.

Футболист общался с подписчиками и обращался к ним на разных языках. Увидев сообщение от российского болельщика, он сказал по-русски: "Спокойной ночи, Россия" и "Давай, давай".

Роналду с 2010 по 2015 год встречался с российской моделью Ириной Шейк. Помимо родного португальского, он знает английский и испанский.

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