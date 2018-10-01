Видео: Роналду заговорил по-русски
1 октября 2018, 11:19
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду во время трансляции в Instagram произнес несколько фраз на русском языке. Видео появилось на YouTube-канале Shima.
Футболист общался с подписчиками и обращался к ним на разных языках. Увидев сообщение от российского болельщика, он сказал по-русски: "Спокойной ночи, Россия" и "Давай, давай".
Роналду с 2010 по 2015 год встречался с российской моделью Ириной Шейк. Помимо родного португальского, он знает английский и испанский.