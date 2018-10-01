Сборная Латвии 9 и 10-ого февраля следующего года во время первого этапа второй мировой группы сыграет со Словакией. Матч состоится в "Арене Рига".

В состав нашей сборной включены Алёна Остапенко (13-е место в рейтинге WTA), Анастасия Севастова (20 WTA), Даниэла Висмане (562 WTA) и Камилла Бартоне (без рейтинга).

Анастасия Севастова, Алёна Остапенко, Андис Юшка (капитан команды), Диана Марцинкевич и Даниэла Висмане. ФОТО: Publicitātes foto

Продажа билетов начнётся в понедельник, 1 октября в 12:00.

Билеты на игры Латвии и Словакии можно будет купить во всех торговых местах “Biļešu Serviss”, а также в интернете на сайте www.bilesuserviss.lv.

"Доставляют большую радость и удовлетворение красивые победы нашей сборной, в которых наши девушки, проявив настоящий боевой характер и самоотверженность, одержали победу над теннисными державами – Россией, Сербией, Польшей, Турцией и Австрией. Эти важные успехи предоставили нам возможность уже совсем скоро увидеть нашу отличную сборную в Латвии", - сказал Президент Латвийского Теннисного союза Юрис Савицкис.

"Теннисные болельщики смогут насладиться женским теннисом высочайшего класса в Риге, и мы получим уникальную возможность лично болеть и поддерживать лучших теннисисток Латвии – Алену Остапенко, Анастасию Севастову, Даниэлу Висмане, Камиллу Бартон и Диану Марцинкевич. Я надеюсь, что при поддержке болельщиков наши теннисистки покажут теннис высочайшего качества, и сборная Латвии войдет в число 8 сильнейших теннисных стран мира”.

Женская сборная Латвии занимает сейчас 15-е место в Мировом рейтинге, а сборная Словакии находится на 12-м месте.

У болельщиков до 2 декабря с.г. будет возможность приобрести только билеты на оба игровых дня с выгодой до 33%. Школьникам, студентам, пенсионерам и лицам с особыми потребностями билеты на оба игровых дня будут доступны с дополнительной скидкой, позволив сэкономить вплоть до 44%, в зависимости от ценовой категории.