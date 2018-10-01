Севастова и Остапенко опустились на одну строчку в мировом рейтинге
1 октября 2018, 15:11
Ведущие латвийские теннисистки Алёна Остапенко и Анастасия Севастова опустились на одну строчку в опубликованном сегодня рейтинге WTA.
На данный момент Остапенко занимает 13-ю строчку в мировом рейтинге, а Севастова расположилась на 20-м месте.
Третья ракетка Латвии Диана Марцинкевич в новом рейтинге опустилась на 8 мест и занимает 356-ю строчку. 18-летняя Даниэла Висмане поднялась на 7 позиций и занимает 562-е место.
В новом рейтинге WTA первая тройка лучших теннисисток осталась без изменения - Симона Халеп, Каролин Возняцки и Ангелик Кербер.
В парном разряде Остапенко поднялась на 6 мест и занимает 40-е место. Севастова поднялась на 15 строчек и расположилась на 62-м месте.