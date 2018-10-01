Севастова и Остапенко опустились на одну строчку в мировом рейтинге

На данный момент Остапенко занимает 13-ю строчку в мировом рейтинге, а Севастова расположилась на 20-м месте.

Третья ракетка Латвии Диана Марцинкевич в новом рейтинге опустилась на 8 мест и занимает 356-ю строчку. 18-летняя Даниэла Висмане поднялась на 7 позиций и занимает 562-е место.

В новом рейтинге WTA первая тройка лучших теннисисток осталась без изменения - Симона Халеп, Каролин Возняцки и Ангелик Кербер.