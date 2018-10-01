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Севастова и Остапенко опустились на одну строчку в мировом рейтинге

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Алёна Остапенко и Анастасия Севастова

ФОТО: Jānis Škapars/LETA

Ведущие латвийские теннисистки Алёна Остапенко и Анастасия Севастова опустились на одну строчку в опубликованном сегодня рейтинге WTA.

На данный момент Остапенко занимает 13-ю строчку в мировом рейтинге, а Севастова расположилась на 20-м месте.

Третья ракетка Латвии Диана Марцинкевич в новом рейтинге опустилась на 8 мест и занимает 356-ю строчку. 18-летняя Даниэла Висмане поднялась на 7 позиций и занимает 562-е место.

В новом рейтинге WTA первая тройка лучших теннисисток осталась без изменения - Симона Халеп, Каролин Возняцки и Ангелик Кербер.

В парном разряде Остапенко поднялась на 6 мест и занимает 40-е место. Севастова поднялась на 15 строчек и расположилась на 62-м месте.

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