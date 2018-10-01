Пн, 1.10.2018
Я не хожу на акции протеста, но это не значит, что я выключена из происходящего. Просто я не считаю, что могу изменить ситуацию, которая сейчас есть. Алла Сигалова, хореограф и режиссер

Американский защитник Фэйрчайлд покинул рижское "Динамо"

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кейд Фэйрчайлд

ФОТО: www.dinamoriga.lv

Рижское "Динамо" рассталось с американским защитником Кейдом Фэйрчайлдом, сообщает официальный сайт команды.

29-летний хоккеист в этом сезоне принял участие в шести матчах регулярного чемпионата КХЛ. На его счету один забитый гол и негативный коэффициент полезности "-3". Американский защитник провёл на льду 11 минут и 21 секунду.

Ранее защитник полтора сезона провёл в клубе Шведской Высшей Лиги "Рогле", где в 74 матчах забил 7 голов и сделал 28 голевых передач, заработав негативный коэффициент полезности "-27".

У Кейда Фэйрчайлда за плечами есть опыт выступлений в КХЛ - с 2014 по 2016 год он выступал за новокузнецкий "Металлург". В составе этого клуба он провёл 109 игр, забросил 8 шайб и сделал 28 голевых передач. 

Фэйрчайлд стал первым игроком, который покинул рижское "Динамо" в этом сезоне.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ