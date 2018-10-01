На шоу «Замуж за Бузову» фаворит Ольги променял ее на 2 миллиона

30 сентября на ТНТ показали шестую серию проекта «Замуж за Бузову». На виллу к участникам приехали близкие подруги Оли, а церемония прощания снова прошла не по плану, пишет woman.ru.
За все это время не было ни одной серии, где бы Оля не плакала. Шестой выпуск не стал исключением. Так, Бузова спросила у ребят, понравились ли им ее подруги. Один из участников решил сделать девушкам комплимент, отметив, какие они замечательные и красивые. Однако Ольга устроила нешуточную сцену ревности, расплакалась и ушла со словами «Мой мужчина не смеет говорить комплименты другим девушкам. Даже если это мои подруги».
Также на виллу к участникам приехала Марина Кравец, где озвучила, что «сумма искушения» выросла до двух миллионов рублей (около 26 тысяч евро), и каждый имеет право забрать эти деньги и уехать домой. Парни поприкалывались друг над другом, после чего стало понятно, что соблазну никто не поддастся и в этот раз. Однако уже на церемонии прощания и всех телезрителей, и даже самих участников ждал сюрприз. На вопрос Марины Кравец, хочет ли кто-то забрать «сумму искушения», руку поднял... долларовый миллионер Евгений Назаров.
Все шесть серий этот человек кичился своим состоянием и высмеивал «жалкие два миллиона рублей», которые теперь же и забирал.
Парень объяснил свое решение тем, что за эти недели он понял, что не сможет добиться расположения Ольги, ведь она все время предпочитает ему других ребят. И дабы не пропадать добру, Назаров решил забрать деньги, правда, пообещал, что отдаст их на благотворительность.
Услышав о решении Назарова от Марины Кравец, Бузова не могла поверить своим ушам. «Я стою два миллиона рублей?!» — в истерике произнесла певица. И серия на этом закончилась.