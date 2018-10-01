На шоу «Замуж за Бузову» фаворит Ольги променял ее на 2 миллиона

За все это время не было ни одной серии, где бы Оля не плакала. Шестой выпуск не стал исключением. Так, Бузова спросила у ребят, понравились ли им ее подруги. Один из участников решил сделать девушкам комплимент, отметив, какие они замечательные и красивые. Однако Ольга устроила нешуточную сцену ревности, расплакалась и ушла со словами «Мой мужчина не смеет говорить комплименты другим девушкам. Даже если это мои подруги».

Также на виллу к участникам приехала Марина Кравец, где озвучила, что «сумма искушения» выросла до двух миллионов рублей (около 26 тысяч евро), и каждый имеет право забрать эти деньги и уехать домой. Парни поприкалывались друг над другом, после чего стало понятно, что соблазну никто не поддастся и в этот раз. Однако уже на церемонии прощания и всех телезрителей, и даже самих участников ждал сюрприз. На вопрос Марины Кравец, хочет ли кто-то забрать «сумму искушения», руку поднял... долларовый миллионер Евгений Назаров.

Все шесть серий этот человек кичился своим состоянием и высмеивал «жалкие два миллиона рублей», которые теперь же и забирал.

Парень объяснил свое решение тем, что за эти недели он понял, что не сможет добиться расположения Ольги, ведь она все время предпочитает ему других ребят. И дабы не пропадать добру, Назаров решил забрать деньги, правда, пообещал, что отдаст их на благотворительность.