Пн, 1.10.2018
Я не хожу на акции протеста, но это не значит, что я выключена из происходящего. Просто я не считаю, что могу изменить ситуацию, которая сейчас есть. Алла Сигалова, хореограф и режиссер
  • TVNET Rus
  • Новости
  • Общество
  • Оппозиция Юрмальской думы готовит отставку мэра Труксниса: "За такое простой человек давно бы сидел"

Оппозиция Юрмальской думы готовит отставку мэра Труксниса: "За такое простой человек давно бы сидел" У него найдены шприцы со следами кокаина

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Оппозиция Юрмальской думы готовится инициировать отставку мэра Юрмалы Гатиса Труксниса (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК), у которого был обнаружен шприц с остатками кокаина и его ДНК.

Госполиция применила к Трукснису штраф в размере 100 евро. Шприц с остатками кокаина был обнаружен у него в ходе обыска по делу о возможном незаконном финансировании партий "No sirds Latvijai" и СЗК.

Депутат "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ Роланд Парасигс-Парасиньш сказал агентству ЛЕТА, что уже идут переговоры с оппозиционными партиями, и, возможно, уже сегодня будет созвано внеочередное заседание для выражения недоверия мэру. Он также сказал, что установленный полицией штраф в размере 100 евро несоразмерен, так как даже за курение марихуаны штрафы больше.

Депутат партии "Тебе, Юрмала" Мартиньш Стулпиньш заявил, что "простой человек уже сидел бы в тюрьме" за такое нарушение. Его партия готова договориться с коллегами и инициировать отставку Труксниса.

Руководитель бюро Труксниса Ингрида Вилкарсе сказала, что не может комментировать сложившуюся ситуацию как "вопрос личного порядка", никак не связанный с работой самоуправления. С самим Трукснисом агентству ЛЕТА связаться не удалось.

Употребление наркотиков заслуживает осуждения, и Трукснис - не исключение, заявил, комментируя этот случай, председатель правления СЗК Арманд Краузе.

На вопрос о том, предложит ли СЗК после этого Трукснису уйти в отставку, он ответил, что подобные вопросы в партии обсуждаются коллективно.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ