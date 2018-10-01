Оппозиция Юрмальской думы готовит отставку мэра Труксниса: "За такое простой человек давно бы сидел"

Госполиция применила к Трукснису штраф в размере 100 евро. Шприц с остатками кокаина был обнаружен у него в ходе обыска по делу о возможном незаконном финансировании партий "No sirds Latvijai" и СЗК.

Депутат "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ Роланд Парасигс-Парасиньш сказал агентству ЛЕТА, что уже идут переговоры с оппозиционными партиями, и, возможно, уже сегодня будет созвано внеочередное заседание для выражения недоверия мэру. Он также сказал, что установленный полицией штраф в размере 100 евро несоразмерен, так как даже за курение марихуаны штрафы больше.

Депутат партии "Тебе, Юрмала" Мартиньш Стулпиньш заявил, что "простой человек уже сидел бы в тюрьме" за такое нарушение. Его партия готова договориться с коллегами и инициировать отставку Труксниса.

Руководитель бюро Труксниса Ингрида Вилкарсе сказала, что не может комментировать сложившуюся ситуацию как "вопрос личного порядка", никак не связанный с работой самоуправления. С самим Трукснисом агентству ЛЕТА связаться не удалось.

Употребление наркотиков заслуживает осуждения, и Трукснис - не исключение, заявил, комментируя этот случай, председатель правления СЗК Арманд Краузе.