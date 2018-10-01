Пн, 1.10.2018
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В Каталонии блокируют автомагистрали и железнодорожные пути

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Protesti Barselonā pie Katalonijas Augstākās tiesas

ФОТО: SUSANA VERA / REUTERS

В годовщину референдума о независимости Каталонии в понедельник, 1 октября, протестующие начали блокировать автомагистрали и железнодорожные пути на северо-востоке региона с требованиями провести новый референдум о независимости. Об этом сообщает La Vanguardia.

Так, в Жироне сотни человек перекрыли скоростную железную дорогу, полиция пытается сдерживать протестующих. Также в городах Льейда и Барселона была заблокирована трасса AP-7 - главная автомагистраль, идущая из восточной Каталонии во Францию.

Проходящие акции протеста организованы Комитетом обороны республики - местной группой активистов, созданной в октябре 2017 года во время референдума о независимости.

Акции протеста в Каталонии начались на прошлой неделе. В субботу, 29 сентября, в Барселоне шестеро протестующих были задержаны в ходе столкновения с полицейскими. Десять человек получили ранения.

Ранее сотни тысяч каталонцев вышли на улицы Барселоны чтобы отметить Национальный день региона - Диаду, и выразить поддержку независимости от Испании.

Как сообщалось, глава правительства Испании Педро Санчес предложил провести референдум по вопросу о большей автономии для Каталонии. Однако, он исключил возможность голосования за независимость.

Перед этим новое правительство Испании впервые за последние семь лет провело переговоры с региональными властями Каталонии.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости, который в Мадриде признали незаконным. Ряд организаторов референдума, на котором большинство каталонцев высказались за отделение от Испании, были осуждены по обвинению в сепаратизме. 

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