В Каталонии блокируют автомагистрали и железнодорожные пути

Так, в Жироне сотни человек перекрыли скоростную железную дорогу, полиция пытается сдерживать протестующих. Также в городах Льейда и Барселона была заблокирована трасса AP-7 - главная автомагистраль, идущая из восточной Каталонии во Францию.

Moment de l'accés a les vies de l'AVE de Girona, cap a 3/4 de 7. #10ctalcarrer @CDRGironaSalt pic.twitter.com/7yrMV3E38i — Jordi Gran (@jordigran) October 1, 2018

Проходящие акции протеста организованы Комитетом обороны республики - местной группой активистов, созданной в октябре 2017 года во время референдума о независимости.

Акции протеста в Каталонии начались на прошлой неделе. В субботу, 29 сентября, в Барселоне шестеро протестующих были задержаны в ходе столкновения с полицейскими. Десять человек получили ранения.

Ранее сотни тысяч каталонцев вышли на улицы Барселоны чтобы отметить Национальный день региона - Диаду, и выразить поддержку независимости от Испании.

Как сообщалось, глава правительства Испании Педро Санчес предложил провести референдум по вопросу о большей автономии для Каталонии. Однако, он исключил возможность голосования за независимость.

Перед этим новое правительство Испании впервые за последние семь лет провело переговоры с региональными властями Каталонии.