В Каталонии блокируют автомагистрали и железнодорожные пути

В годовщину референдума о независимости Каталонии в понедельник, 1 октября, протестующие начали блокировать автомагистрали и железнодорожные пути на северо-востоке региона с требованиями провести новый референдум о независимости. Об этом сообщает La Vanguardia.
Так, в Жироне сотни человек перекрыли скоростную железную дорогу, полиция пытается сдерживать протестующих. Также в городах Льейда и Барселона была заблокирована трасса AP-7 - главная автомагистраль, идущая из восточной Каталонии во Францию.
Moment de l'accés a les vies de l'AVE de Girona, cap a 3/4 de 7. #10ctalcarrer @CDRGironaSalt pic.twitter.com/7yrMV3E38i— Jordi Gran (@jordigran) October 1, 2018
Проходящие акции протеста организованы Комитетом обороны республики - местной группой активистов, созданной в октябре 2017 года во время референдума о независимости.
Акции протеста в Каталонии начались на прошлой неделе. В субботу, 29 сентября, в Барселоне шестеро протестующих были задержаны в ходе столкновения с полицейскими. Десять человек получили ранения.
Ранее сотни тысяч каталонцев вышли на улицы Барселоны чтобы отметить Национальный день региона - Диаду, и выразить поддержку независимости от Испании.
Как сообщалось, глава правительства Испании Педро Санчес предложил провести референдум по вопросу о большей автономии для Каталонии. Однако, он исключил возможность голосования за независимость.
Перед этим новое правительство Испании впервые за последние семь лет провело переговоры с региональными властями Каталонии.
Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости, который в Мадриде признали незаконным. Ряд организаторов референдума, на котором большинство каталонцев высказались за отделение от Испании, были осуждены по обвинению в сепаратизме.