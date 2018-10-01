"Манчестер Сити" готов сделать Мбаппе самым дорогим игроком в истории

По информации британского издания, боссы "горожан" планируют осуществить переход футболиста уже зимой. В случае успеха сделки, этот трансфер станет рекордным в истории футбола.

На данный момент самым дорогим футболистом в истории является бразильский нападающий Неймар, за которого французский "ПСЖ" прошлым летом заплатил "Барселоне" 222 млн евро.

К слову, УЕФА в следующем месяце должен пересмотреть дело "Пари Сен-Жермен" на предмет нарушения финансового fair play.

В прошлом сезоне парижане взяли Мбаппе в аренду у "Монако" до конца сезона с обязательным правом выкупа летом 2018 года за 130 млн евро. В составе "Пари Сен-Жермен" нападающий стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны, в его активе 48 матчей, 26 голов и 16 результативных передач.