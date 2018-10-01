Из тюрем Индонезии сбежали более тысячи заключенных

По ее словам, для осужденных побег был вопросом жизни и смерти.

"Я уверена: они сбежали, потому что испугались того, что могут пострадать от землетрясения. Это наверняка было вопросом жизни и смерти для осужденных", - приводят слова министра западные СМИ.

Отмечается, что большинство заключенных, сбежавших из тюрем в населенном пункте Донгалле, были осуждены за коррупцию и преступления, связанные с наркотиками.