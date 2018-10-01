Из тюрем Индонезии сбежали более тысячи заключенных

После мощного землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси из трех тюрем сбежали около 1,2 тыс. осужденных. Об этом в понедельник, 1 октября, заявила глава Минюста страны Шри Пугу Утами, сообщает Интерфакс Украина.
По ее словам, для осужденных побег был вопросом жизни и смерти.
"Я уверена: они сбежали, потому что испугались того, что могут пострадать от землетрясения. Это наверняка было вопросом жизни и смерти для осужденных", - приводят слова министра западные СМИ.
Отмечается, что большинство заключенных, сбежавших из тюрем в населенном пункте Донгалле, были осуждены за коррупцию и преступления, связанные с наркотиками.
Напомним, в пятницу, 28 сентября, у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позже в этом же районе были зафиксированы землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков, а затем обрушилось цунами высотой до двух метров.