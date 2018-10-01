В Германии шесть человек задержаны по подозрению в терроризме

Речь идет о шести гражданах Германии в возрасте от 20 до 30 лет. Наряду с задержаниями в Саксонии также прошли обыски в нескольких квартирах и других помещениях. Еще 14 сентября из-за того же подозрения был задержан 31-летний Кристиан К, с тех пор он находится под стражей.

Все семеро участников группы, по версии прокуратуры, планировали совершать нападения на иностранцев и политических оппонентов, а также уже пытались приобрести огнестрельное оружие. Прокуратура относит их к "хулиганам, скинхедам и неонацистам" экстремистского толка в Хемнице и считает, что они сформировали группу не позднее 11 сентября. Участвовали ли они в беспорядках в Хемнице в августе этого года, не уточняется, но это вполне вероятно, пишет Spiegel, передает Deutsche Welle.