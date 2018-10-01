Пн, 1.10.2018
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Окружающие его не замечают: вышел второй посмертный клип рэпера XXXTentacion

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ФОТО: скриншот видео с YouTube

На Youtube вышел новый двухминутный клип американского рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Дуэйн Онфрой) на его песню «Moonlight». Это второе посмертное видео исполнителя, - сообщает Meduza.

В клипе XXXTentacion сидит под полной луной и слушает музыку в беспроводных наушниках.

После этого рэпер идет по тускло освещенному парку среди людей, которые смеются и танцуют на вечеринке. Но окружающие будто не замечают его.

Кажется, что XXXTentacion следит за девушкой с вьющимися волосами, однако они так ни разу и не встречаются, - пишет Meduza

Песня «Moonlight» XXXTentacion считается одной из самых заметных в творчестве артиста — после его смерти она поднималась до 13-го места в еженедельном хит-параде Billboard Hot 100.

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