Окружающие его не замечают: вышел второй посмертный клип рэпера XXXTentacion
1 октября 2018, 13:15
На Youtube вышел новый двухминутный клип американского рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Дуэйн Онфрой) на его песню «Moonlight». Это второе посмертное видео исполнителя, - сообщает Meduza.
В клипе XXXTentacion сидит под полной луной и слушает музыку в беспроводных наушниках.
После этого рэпер идет по тускло освещенному парку среди людей, которые смеются и танцуют на вечеринке. Но окружающие будто не замечают его.
Кажется, что XXXTentacion следит за девушкой с вьющимися волосами, однако они так ни разу и не встречаются, - пишет Meduza.
Песня «Moonlight» XXXTentacion считается одной из самых заметных в творчестве артиста — после его смерти она поднималась до 13-го места в еженедельном хит-параде Billboard Hot 100.