Окружающие его не замечают: вышел второй посмертный клип рэпера XXXTentacion

В клипе XXXTentacion сидит под полной луной и слушает музыку в беспроводных наушниках.

После этого рэпер идет по тускло освещенному парку среди людей, которые смеются и танцуют на вечеринке. Но окружающие будто не замечают его.

Кажется, что XXXTentacion следит за девушкой с вьющимися волосами, однако они так ни разу и не встречаются, - пишет Meduza.