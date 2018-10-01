Прокурор в рамках начавшегося 24 сентября судебного процесса обвиняет двух эстонцев в ограблении, нанесении телесных повреждений и незаконном ограничении свободы. Как сообщает Augsburger Allgemaine, перед судом предстали 27-летний Мати М. и 26-летний Кристьян К. Газета отмечает, что имена подсудимых были изменены.

Согласно обвинению, Мати и Кристьян 7 декабря прошлого года в Аугсбурге позвонили в дверь 22-летней Лены. Чтобы развеять подозрения молодой женщины, Мати держал в руках большой букет цветов. Когда женщина открыла дверь, мужчины ворвались внутрь и повалили ее на пол. Один из грабителей сказал ей на русском языке: «Гони деньги, гони деньги. Молчи, иначе умрешь!» Мати потащил ее в ванную комнату, замотал скотчем руки и заклеил рот.

В то же время Кристьян обыскивал квартиру. Все закончилось, когда домой вернулся Ленин отец, который выходил во двор гулять с двумя собаками. Когда пришел отец, грабители сбежали.

Потом Лена рассказала следователю, что открыла дверь, поскольку поверила, что букет прислал ее молодой человек.

Мати и Кристьян после этого сбежали в Эстонию. Местная полиция задержала их в начале января и они были отправлены в Германию для судебного разбирательства.

Грабителей не интересовали ценные вещи

Внимание следственной группы привлек факт, что в квартире было много ценных вещей, которые грабители с собой не взяли. Возникло подозрение, что они искали что-то конкретное, что так и не смогли найти.

В ходе расследования выяснилось, что спутник жизни жертвы ограбления Лены — эстонец Арто Ф., который знает Кристьяна с давних времен. Оказалось, что Арто, Мати и Кристьян отбывали тюремное наказание в Эстонии, а Арто и Кристьян как раз познакомились за решеткой. По данным Augsburger Allgemeine, Арто был информатором полиции и после освобождения переехал пять лет назад вместе с девушкой Леной жить в Германию в Аугсбург.

Незадолго до ограбления Арто похвастался в соцсетях, что ему удалось заработать крупную сумму на биткойнах и он поделился на своей странице фотографией пакета с деньгами.

По мнению следователя, это заставило Мати и Кристьяна поверить, что у Арто дома крупная сумма наличных денег и ее они пытались забрать 7 декабря. Арто сообщил, что у него действительно незадолго до ограбления дома наличкой было 200 000 евро, но он положил их на счет и во время ограбления денег дома уже не было.

По словам подсудимых, они приехали в Германию для покупки автомобиля

Мати сказал в суде, что приехал вместе с Кристьяном в декабре прошлого года в Германию, чтобы купить в Мюнхене подержанную машину, а потом перепродать ее в Эстонии и получить прибыль. Для покупки машины у них было с собой 3500 евро. Они провели три дня в Дрездене и после направились в Аугсбург. Когда судья спросил, почему именно в Аугсбург, если цель была купить машину в Мюнхене, Мати ответил, что они хотели посетить Аугсбург, поскольку в местной футбольной команде играл в свое время известный эстонец. Действительно, Рагнар Клаван играл до перевода в FC Liverpool в FC Augsburg с 2012 по 2016 года.

Мати и Кристьян сказали в суде, что они поселились в Аугсбурге в отеле и праздновали несколько дней. Внезапно они обнаружили, что предназначенные для покупки 3500 евро пропали: были потеряны или украдены.

Они сказали, что после этого вспомнили о старом знакомом Арто, который жил в Аугсбурге и решили занять денег у него. В интернете они нашли его адрес и фотографию дома. Что у Арто есть деньги, по мнению подсудимых, подтверждала опубликованная в соцсетях фотография, на которой он позировал с пакетом денег. Поход в гости к Арто закончился событиями, которые привели к обвинению в ограблении, нанесении телесных повреждений и незаконном ограничении свободы.

Криминальная полиция Германии собрала достаточно доказательств для предъявления обвинения. В том числе полицейские обнаружили записи с камер видеонаблюдения отеля, на которых запечатлено, как Мати и Кристьян перед ограблением едут в лифте отеля и Мати держит в руках скотч, который позже будет использовать для обездвиживания Лены.